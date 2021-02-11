В Финляндии остро не хватает медсестер из-за реформы домов престарелых

В ближайшие годы Финляндии потребуется 30 тысяч новых сиделок и медсестер. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

Причина столь острой нехватки медперсонала в том, что население страны стареет, а еще через два года в силу вступает закон о квотах на количество персонала в домах престарелых. Согласно этому закону, за десятью пациентами домов престарелых должны ухаживать 7 сиделок. Сейчас существующая рекомендация предусматривает соотношение: пять сиделок на десять пациентов.

Реформа также предусматривает, что сиделки не будут заниматься уборкой и стиркой. Их обязанности, касающиеся только ухода за престарелыми, будут строго расписаны.

Ожидается, что реформа обойдется более чем в 200 миллионов евро. Однако власти надеются, что новый закон послужит улучшению качества жизни пациентов домов престарелых.

СМИ сообщают, что в настоящее время жалоб на уход за пожилыми людьми очень много. Они поступают чаще всего от родственников, персонала домов престарелых и социальных служб. Так, в 2019 году в Государственную контрольно-надзорную службу социального обеспечения и здравоохранения Valvira поступило в четыре раза больше уведомлений о выявленных недостатках и жалоб на плохой уход за престарелыми людьми, чем годом ранее.