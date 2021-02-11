В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в незаконных акциях

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Рубрика: Происшествия

Во избежание конфликтов

В Генпрокуратуре и МВД предостерегли от участия в новых незаконных акциях
Текст: Иван Егоров, Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
Генпрокуратура РФ напомнила об уголовной ответственности за призывы к массовым беспорядкам. Предостережения адресованы физическим и юридическим лицам.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

"Предупреждаем, что размещение в сети "Интернет" призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ", - сказали в Генпрокуратуре.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
По итогам незаконных акций возбуждено и расследуется уже 90 уголовных дел

Кроме того, напомнили в Генпрокуратуре, призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения - статья 20.2 КоАП РФ - и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста.

В свою очередь, неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов призывов к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет административную ответственность по статье 13.41 КоАП.

В МВД России рассказали, что по итогам прошедших в конце января-начале февраля несогласованных акций возбуждено 90 уголовных дел. Большая часть из них расследуется Следственным комитетом России по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Фигурантам, многие из которых уже пойманы и заключены в СИЗО, грозит до 5 лет колонии. Дела же о перекрытии дорог и порче проезжей части расследуются в МВД.

В МВД пояснили, что не просто так напомнили об этих делах, а в связи с появившимися в сети призывами на новые незаконные акции. "МВД России напоминает, что в регионах в связи со сложной эпидемиологической обстановкой продолжают действовать ограничительные меры. Кроме того, законодательно запрещены массовые акции на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов госвласти и экстренных оперативных служб", - говорится в сообщении МВД России.

За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, напомнили в полиции, предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках - уголовная.

"МВД готово обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки в городах и других населенных пунктах. Лица, совершившие насильственные действия, призывающие к групповым нарушениям общественного порядка, не выполняющие законные требования сотрудников полиции, будут задержаны и привлечены к ответственности", - подчеркнули в полиции.

"Во избежание конфликтов рекомендуем руководствоваться здравым смыслом и воздержаться от посещения мест проведения несогласованных публичных мероприятий. Заранее планировать маршрут", - сообщили в МВД.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Правительство Генпрокуратура Митинги и шествия

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