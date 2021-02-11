В Германии и Дании предотвратили теракт и задержали трех братьев-исламистов

Правоохранителям Германии и Дании удалось в минувшие выходные предотвратить возможный теракт. Как сообщает Spiegel online, в ходе спецоперации на территории этих стран были задержаны трое сирийцев, родных братьев, которые, судя по результатам обысков, оказались сторонниками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). На их след полицию вывел подозрительный заказ химикатов, сделанный через интернет. В ФРГ дело ведет прокуратура города Наумбург. Братьям, чьи имена не раскрываются, предъявлено обвинение в подготовке "тяжкого акта насилия на государственном уровне".

Все началось с того, что в Федеральную уголовную полицию Германии поступил сигнал о том, что 33-летний сириец, имеющий вид на жительство в соседней Дании, заказал у торговца в Польше несколько килограммов серы и алюминиевого порошка. Сомнительную посылку должны были доставить по адресу его 36-летнего брата, живущего в городе Дессау (земля Саксония-Анхальт). Дальше история развивалась, как в остросюжетном боевике. В квартиру ворвались спецназовцы подразделения Erde ("Земля"), но химических материалов, пригодных для изготовления взрывчатки, там не нашли. Зато нашли целый склад пиротехники, зажигательные фитили и самодельный "флаг" той самой террористической группировки, а также религиозную литературу с призывами к борьбе с "неверными", которые были тщательно подчеркнуты.

Однако от постояльца не было и следа. Почуяв неладное, он сумел скрыться, пересек границу и воссоединился с младшим братом в Дании. Там обоих арестовали по горячим следам, а в доме задержанных нашлась и польская посылка. Одновременно в немецком городе Дитценбах (земля Гессен) был взят под стражу третий из братьев. Следовали полагают, что они замышляли теракт в Германии, Дании или какой-то третьей стране ЕС, но точной информации об этом пока нет.