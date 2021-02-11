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11.02.2021 11:51
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о минимальном гарантированном доходе должника

Текст: Татьяна Замахина
Какие бы жизненные обстоятельства не сложились, должника не оставят без копейки в кармане. На это направлен законопроект, который внесли в Госдуму депутаты и сенаторы от "Единой России". Как подчеркнули в партии, это важный шаг на пути введения в стране гарантированного дохода для каждого россиянина.
Фото: Владимир Корнев/РИА Новости Фото: Владимир Корнев/РИА Новости
Фото: Владимир Корнев/РИА Новости

В случае принятия поправок у должника будет в обязательном порядке сохраняться доход в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. И эту сумму защитят от взыскания за долги. В нынешнем году эта величина на душу населения составляет 12 702 рубля.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Как рассказал журналистам один из авторов документа, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, гарантированный доход будет не меньше этой суммы. То есть если у задолжавшего гражданина имеются дети, иждивенцы, которые не могут иметь собственных доходов, то гарантированный размер может быть установлен на более высоком уровне.

Как это будет работать? Согласно законопроекту, должники смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума. При этом сами приставы будут обязаны заранее уведомить гражданина, что у него такое право есть.

В заявлении нужно будет указать реквизиты банковского счета, где лежит неприкосновенная сумма. Банк не сможет обращать на нее взыскание. Конечно, счет можно указывать только один.

Исаев рассказал, что авторы проекта получили положительное заключение правительства, а прежние замечания кабмина в тексте документа были учтены. Так, правительство настаивало на переходном периоде. И в законопроекте его установили - новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года. А принять законопроект планируется в ходе весенней сессии.

Почему так актуален этот документ? "Этот закон в первую очередь отражает социальный характер нашего государства, - объяснил Андрей Исаев. - Пандемия обострила эту ситуацию, и люди оказались в тисках долгов. Зачастую даже меры социальной поддержки, которые граждане получали в этой сложной ситуации, кредиторы пытались списать. И деньги, направляемые государством на помощь людям, должны были уходить на пополнение счетов банков и иных кредиторов".

В связи с этим и возник вопрос о сохранении минимального дохода, который должен быть у каждого человека, в какую тяжелую жизненную ситуацию он бы ни попал. "На это нацеливает нас и Конституция РФ, где есть норма о сохранении такого минимума, - пояснил парламентарий. - Но нигде не говорилось о конкретной денежной сумме". Теперь этот "пробел" будет устранен.

Между тем в России уже не подлежат списанию алименты, маткапитал, некоторые виды пенсий. Не может быть списано и более половины зарплаты. "Но мы понимаем - зарплата может быть близка к прожиточному минимуму, - сказал Исаев. - И списание 50% будет означать, что у человека не будет средств для существования в течение месяца. То же самое может произойти и с пенсией".

Должникам установят размер минимального дохода, защищенного от взыскания

В целом принятие такого закона, по мнению Исаева, будет важным шагом в том направлении, который обозначил глава партии Дмитрий Медведев летом прошлого года. Речь о законодательном введении такого понятия как гарантированный минимальный доход каждого россиянина. Парламентарий попросил не путать с базовым доходом, который существует в некоторых странах. Это когда всем - независимо от степени богатства - выплачивается от государства некая сумма. Гарантированный доход, о котором говорят "единороссы", учитывает всю совокупность выплат, получаемых человеком. То есть пенсии, зарплаты, пособия, стипендии, доплаты и т.п. И именно с учетом всего этого будет устанавливаться доход, который государство гарантирует каждому гражданину РФ.

Проект также прокомментировал еще один автор, секретарь Генсовета "ЕР", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Фактически речь идет о реализации конституционного права граждан на социальное обеспечение, подчеркнул он. "Новая норма - это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан, - объяснил Турчак. - Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий. В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания".

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