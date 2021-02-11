В Латвии разрешили работу парикмахеров в лесу во время карантина

Во время чрезвычайной ситуации стрижку волос на свежем воздухе в лесу можно поддержать. Об этом заявил министр здравоохранения Латвии Дэниелс Павлютс.

Он выступал на встрече, где обсуждалась ситуация с коронавирусом в республике и вопрос снятия части ограничительных мер. Напомним, что в Латвии в настоящее время действуют жесткие ограничения и комендантский час. Запрещена также работа парикмахеров и салонов красоты, что вызывает серьезное недовольство местных жителей.

На днях депутат Рижской думы Иева Бранте опубликовала на своей страничке в Facebook пост в поддержку работников индустрии красоты. Политик запостила видео из леса, где парикмахер укладывает ей волосы несмотря на запрет. "На это меня побудила внутренняя уверенность и непонимание правительственных ограничений, которые, на мой взгляд, являются хаотичными и объективно необоснованными", - заявила Бранте.

Однако, на удивление всех, нарушение запрета на работу парикмахеров не вызвало критики властей и не повлекло наказаний. Как сообщает газета "Бизнес Балтии", министр здравоохранения Латвии, напротив, указал на творческий подход общества к эпидемиологически безопасным действиям, запрещенным во время чрезвычайной ситуации, таким как стрижка.