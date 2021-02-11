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11.02.2021 19:48
Рубрика: В мире

Форум переломного периода

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
В Минске в четверг открылось VI Всебелорусское народное собрание. В работе форума, который продлится два дня, принимают участие 2400 делегатов и 300 приглашенных гостей - представители всех слоев общества и регионов Беларуси. Перед ними стоит задача обсудить итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения аналогичной программы на следующую пятилетку.

Открыл работу форума президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, республика и белорусский народ сейчас переживают переломный период.

"Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями", - отметил Лукашенко.

По его мнению, в 2020 году была предпринята попытка устроить мятеж, но она провалилась. Касаясь планов на будущее, он предложил усовершенствовать пенсионную систему, систему образования, здравоохранения, повысить зарплаты врачей, учителей, работников социальных профессий, расширить энергетическую инфраструктуру, создать крупные промышленные кластеры.

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