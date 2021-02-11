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11.02.2021 16:00
Рубрика: В мире

В Норвегии российские моряки пострадали в ДТП

Текст: Константин Волков

Автобус с российскими моряками, следовавший по маршруту аэропорт Киркинеса - пункт пропуска "Борисоглебск" на российско-новрежской границе, попал в аварию, небольшие травмы получили пять человек. Об этом 11 февраля сообщает российское консульство в Киркенесе.

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Всего в автобусе находились 38 моряков. Из них 34 моряка - члены экипажа траулера "Обеляй", четверо - члены экипажа траулера "Капитан Дураченко".

ДТП произошло примерно в 07:30 (09:30 мск).

"Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно оказали первую помощь пострадавшим, организована транспортировка российских граждан в больницу Киркенеса", написало консульство РФ на своей странице в Facebook.

Как сообщает норвежское телевидение NRK, автобус попытался объехать стоящий на трассе бульдозер, но по встречной полосе шла машина. Из-за резкого торможения автобус сильно занесло и он перевернулся. Почти все пассажиры в это время спали.

"Морякам повезло, это могла быть очень серьезная авария", заявила представитель полиции Марта Лисхольм.

Россияне будут доставлены на родину другим автобусом. Пока что они размещены в карантинной гостинице Scandic в Киркенесе.

В мире Европа Норвегия

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