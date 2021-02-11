Закрытие границ почти год назад из-за пандемии поставило на длительную паузу сферу международного туризма. Пока о возобновлении прежней активности в отрасли речь не идет, но осторожные прогнозы на будущее уже делаются.

Например, по оценкам российских и китайских игроков рынка, турпоток между КНР и РФ может полностью восстановиться в 2022 году. Но эксперты полагают, что начало поездкам будет положено раньше - в 2021-м. И вот здесь обнаружатся приятные сюрпризы: период "простоя" в туризме страны использовали для развития имеющихся ресурсов. И Россия, и Китай подойдут к возобновлению пассажиропотока с новыми предложениями. Особенно это касается приграничных регионов обеих стран.

Для Амурской области туризм - одно из шести основных направлений, заложенных в стратегическом плане. Во многом эта сфера рассчитана на гостей из соседнего Китая. По словам губернатора Василия Орлова, в КНР действует внутренняя программа развития туризма, округ Хэйхэ, граничащий с Благовещенском, привлекает до пяти миллионов китайских туристов в год. Из них в РФ выезжают около 150 тысяч человек, остальных вполне можно считать потенциалом роста туротрасли. Показать гостям, в том числе китайским, здесь есть что. Фишка - промышленный туризм.

- Ядром этого комплекса должен стать космодром Восточный, - говорит Орлов. - Он вполне способен успешно конкурировать с Байконуром, поскольку, в отличие от казахского космодрома, может быть центральным элементом тура-конструктора.

Такой конструктор очень удобен: прибывшие в регион увидят сразу несколько интересующих их объектов - например, Бурейскую ГЭС, особо охраняемые природные территории. А гости из других субъектов ДФО смогут еще и посетить на один-два дня Китай.

- Сейчас в Благовещенске продолжается создание нового уникального туристского пространства, ядром которого станет проект "Золотая миля". Он включает в себя первую в мире трансграничную канатную дорогу, гостиницу международного класса и современный развлекательный комплекс. Кроме этого, на этой территории должны появиться новые объекты показа и частные музеи, - продолжает губернатор.

Нужен качественно новый подход к инфраструктуре, турпрограммам, обустройству туристических троп и достопримечательностей

Идет реконструкция центральной площади города. Как в шутку говорят амурчане, даже памятник Ленину там сохранили потому, что на его фоне любят фотографироваться туристы из Поднебесной. А еще здесь появится музей истории отношений России и Китая.

Следующей точкой притяжения сделают музей динозавров: рядом с Благовещенском находится одно из крупнейших в мире скоплений ископаемых останков. Уделяется внимание и транспортной сфере. В аэропорту амурской столицы строят вторую ВПП и готовятся к сооружению международного пассажирского терминала. Власти обещают: и полоса, и терминал будут введены в 2023 году. А дальше - только шаг до появления новых туристических маршрутов "Пекин - Москва" и "Пекин - Санкт-Петербург" через Амурскую область. Их разработка идет уже сейчас.

Нечто новое смогут предложить китайским туристам и в другом приграничном регионе ДФО - Приморском крае. В октябре прошлого года здесь начал работать второй из 12 запланированных гостинично-развлекательных комплексов игорной зоны. В 2021-м ждут открытия следующего.

Озеро Байкал - и зимой и летом один из самых популярных объектовкитайских туристов. Фото: Ирина Савватеева

В Хасанском районе Приморья вошел в число победителей всероссийского конкурса идей туристско-рекреационных ­кластеров проект "Земля леопарда".

- Главное наше богатство - природа. Уже сейчас к нам приезжают туристы со всего Дальнего Востока. Хасанский район принимает более 900 тысяч гостей ежегодно. Необходимо создать такие условия, чтобы туда могли приехать наши соседи из Японии, Кореи, конечно же, Китая, путешественники со всего мира! Нужен качественно новый подход к инфраструктуре, турпрограммам, обустройству туристических троп и достопримечательностей, - считает зампред правительства края Константин Шестаков.

В конце января на заседании Российско-Китайской рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и экономических зон Константин Шестаков предложил вновь запустить российский поезд по направлению Гродеково (РФ) - Суйфэньхэ (КНР) - Гродеково после окончания действия коронавирусных ограничений. Отправка наших составов по этому маршруту прекратилась в 2014 году. Сейчас приморская компания "Международный экспресс" готовит к реализации проект возобновления маршрута.

Многое порадует после открытия границ и российских гостей в Китае. Одно из наиболее интересных направлений - зимний туризм. Среди городов КНР, его продвигающих, первое место по итогам 2020 года занял Чанчунь (провинция Цзилинь, граничащая с Приморским краем). Снежный сезон длится здесь полгода при весьма комфортной температуре. Основные достопримечательности, в их числе шесть горячих источников и лыжные трассы, находятся в часе езды.

Пандемия заставила Чанчунь искать новые возможности для оживления рынка развлечений и отдыха. В марте 2020 года местная телерадиовещательная корпорация и агентство по туризму опубликовали "Шесть планов действий по развитию индустрии культурного туризма после эпидемии". В мае было предложено ежегодно проводить более 50 зимних мероприятий, в том числе три международных, и запустить десять новых туристических маршрутов.

В самом конце прошлого года в живописном районе Чанчуня стартовал 19-й Международный лыжный фестиваль: 104 зарубежных участника из 22 стран и регионов зарегистрировались для участия в онлайн-соревновании. Пока только так. Но кто знает, может быть, уже в следующем декабре на белоснежных горных склонах зазвучит многоязычная речь.