В России изменится код междугородних звонков

Минцифры подготовило проекта приказа, в котором предлагается ввести до 2025 года новую систему набора номера - для звонков по межгороду нужно будет использовать 0 вместо 8, а при международных вызовах - 00. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

"Ввести в действие российскую систему и план нумерации поэтапно: первый этап (до 2025 года) - осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс "Пн = 0", а при установлении международных телефонных соединений - на международный префикс "Пмн = 00"", - сообщается в законопроекте.

Ведомство уточняет, что проект разработан, чтобы закрепить номер "122" как "Единую службу оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи". Это необходимо сделать в соответствии с постановлением кабмина.