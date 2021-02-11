Составлен предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на март-апрель 2021 года. В марте области наибольшего риска располагаются, судя по прогнозной карте, в самых южных регионах страны. А вот в апреле самая северная граница лесных пожаров может достигнуть Брянской области.

О перспективах возникновения возгораний в лесах сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны. На схеме мартовской карты сплошным красным цветом закрашены территории всего Крыма, запад Краснодарского края, восточная часть Оренбургской области, южная часть Республики Башкортостан. На Урале и в Сибири наибольшая вероятность пожаров в южной части Челябинской области, южной части Республики Алтай и восточной части Тывы. На Дальнем Востоке под угрозой часть Забайкальского и юго-восточная часть Приморского краев.

В апреле на этой карте красного цвета больше за счет всех южных республик, части уральских, сибирских и дальневосточных областей. В центре пожары могут дойти даже до границ с Белоруссией.

"Данный прогноз является уникальным продуктом, т.к. его разработка проводилась на установлении взаимосвязи между данными Росгидромета о запасах снежного покрова на март, долгосрочного прогноза погоды и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов. Важно отметить, что при равных погодных условиях пожарная опасность разных типов лесов, например, сосняков и ельников, возникает с разной скоростью, что также учитывалось при разработке прогноза", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прогнозируемый высокий риск лесных пожаров не означает, что чрезвычайная ситуация обязательно возникнет. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности. Ведь пожары возникают в основном из-за человеческого фактора.