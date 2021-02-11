Рынок страхования жизни в 2020 году вырос на 4,1%, до 453 млрд рублей, рассказали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Большую долю рынка (41% от сборов) по-прежнему занимает инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), хотя эта доля продолжает сокращаться (-4%, до 188,3 млрд рублей). Драйвером рынка стало накопительное страхование жизни (НСЖ), его доля выросла до 30% (136,1 млрд рублей).

"Хотя мы и не видим тех двузначных темпов роста, к которым привыкли за прошлые годы, рынок показал рост, а не падение. Более того, в 2020 году рынок страхования жизни вошел в топ-5 рынков-инвесторов в гособлигации, то есть продемонстрировал свою серьезную значимость для российской экономики", - отметил президент ВСС Игорь Юргенс.

Участники рынка опасаются, что его развитие замедлят предложения ЦБ о минимальных требованиях к ИСЖ и НСЖ. В ВСС полагают, что они нуждаются в детальной проработке, так как предложенный подход меняет экономику страховых продуктов и сокращает возможности для конкуренции.

По словам вице-президента ВСС Виктора Дубровина, страхование жизни - хорошо сформированный и развитый институт. И регулировать его нужно отдельно от инвестиционных продуктов и депозитов, в частности, "не мерить доходностью". С такой позицией согласен гендиректор КАПИТАЛ LIFE (Капитал Лайф Страхование Жизни) Евгений Гуревич. По его словам, НСЖ - это важный защитный инструмент. Такую его функцию подтверждает размер выплат: в прошлом году страховщики жизни произвели более 1,4 млн выплат на сумму более 200 млрд рублей.

Регулятора беспокоит мисселинг - некорректные продажи, когда сложные инвестпродукты покупают люди, которые не понимают, что именно они купили. В страховании жизни мисселинг, по словам участников рынка, практически искоренен. Доля качественных продаж составляет 90% и выше, но примерно 3-4% клиентов все равно расторгают договор в период охлаждения, рассказал гендиректор "Росгосстрах Жизнь" Алексей Руденко.