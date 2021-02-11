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11.02.2021 08:58
Рубрика: Экономика

В России запустят тематические приложения для госуслуг

Текст: Ирина Алпатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отдельные приложения для госуслуг в сфере здоровья, недвижимости и авто могут появиться в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг в 2021 году

Новые приложения уже проходят тестирование и планируются к запуску. "Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг - это понятный и современный процесс. Сейчас перед запуском идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях, как "Здоровье", "Дом" и "Авто", - сказал он.

Ранее Чернышенко сообщал, что в марте может заработать обновленная, более технологичная версия портала госуслуг. Сейчас на портале более 75,5 млн подтвержденных учетных записей. В 2020 году было оказано 175 млн услуг. Средняя посещаемость портала - 5 млн посетителей в день. Количество оказываемых услуг достигает 550 тысяч, докладывал вице-премьер в декабре президенту России Владимиру Путину. Самой популярной услугой являются выплаты на детей - почти 25 млн выполненных услуг на портале в 2020 году пришлось на них.

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