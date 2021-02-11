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В Россию приходят новые умные часы Xiaomi Mi Watch дешевле 5000 рублей

Текст:   Антон Благовещенский
11.02.2021,  
11:19
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi открыла предварительный заказ в России на новые умные часы Mi Watch Lite. Девайс, работающий без подзарядки до девяти дней, обойдется покупателям в 4990 рублей.

Mi Watch Lite поддерживают 11 режимов тренировок (включая бег, плавание, ходьбу, поездки на велосипеде), обеспечивают мониторинг сна и здоровья, имеют более тысячи тем оформления, мониторят пульс, напоминают о необходимости выполнить разминку и дыхательные упражнения.

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В режиме непрерывного отслеживания геопозиции часы работают до 10 часов. Также в Mi Watch Lite предусмотрены управление музыкой и просмотр уведомлений о входящих звонках и сообщениях. Кроме того, часы показывают погоду, оснащены будильником, таймером, секундомером и фонариком, а также позволяют найти смартфон при помощи звукового сигнала.

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