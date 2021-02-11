В Россию приходят новые умные часы Xiaomi Mi Watch дешевле 5000 рублей

Компания Xiaomi открыла предварительный заказ в России на новые умные часы Mi Watch Lite. Девайс, работающий без подзарядки до девяти дней, обойдется покупателям в 4990 рублей.

Mi Watch Lite поддерживают 11 режимов тренировок (включая бег, плавание, ходьбу, поездки на велосипеде), обеспечивают мониторинг сна и здоровья, имеют более тысячи тем оформления, мониторят пульс, напоминают о необходимости выполнить разминку и дыхательные упражнения.

В режиме непрерывного отслеживания геопозиции часы работают до 10 часов. Также в Mi Watch Lite предусмотрены управление музыкой и просмотр уведомлений о входящих звонках и сообщениях. Кроме того, часы показывают погоду, оснащены будильником, таймером, секундомером и фонариком, а также позволяют найти смартфон при помощи звукового сигнала.