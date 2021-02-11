В США впервые показали ранее неизвестные кадры штурма Капитолия

В рамках стартовавшего в США процесса второго импичмента экс-президента Дональда Трампа сторона обвинения представила ранее неизвестные публике видеозаписи штурма Капитолия, состоявшегося 6 января.

На распространенных обвиняющими Трампа конгрессменами от демократической партии США драматических кадрах с камер наблюдения видно, как толпа сторонников бывшего президента-республиканца врывается в конгресс, а американских политиков, включая бывшего вице-президента Майка Пенса, в панике эвакуируют из здания. Кроме того, в качестве доказательств якобы начавшегося с подачи Трампа "мятежа" представлены многочисленные радиопереговоры полиции, в которых стражи порядка сообщают о начавшемся "бунте" и отчаянно просят подкрепление.

По данным издания The Hill, на распространенное видео также попали ранее неизвестные общественности кадры, на которых высокопоставленный демократ Митч Макконел едва разминулся с протестующими и буквально бегом спасался от бунтовщиков. На кадрах также запечатлено, как сторонники Трампа ломали двери в кабинеты, где забаррикадировались законодатели и их помощники, и активно дрались с полицией.

Видеозаписи были продемонстрированы в ходе второго дня процесса импичмента в отношении Дональда Трампа. Трансляцию заседания, в ходе которого обвинитель от демпартии Стейси Плэскит заявила о намерении штурмовавших Капитолий убить Майкла Пенса и спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, в прямом эфире вели ведущие американские СМИ.

По данным CNN, демонстрация шокирующих кадров штурма Капитолия вызвала очень эмоциональную реакцию, как конгрессменов (выступают как обвинители), так и сенаторов (выступают в роли присяжных). Однако, как сообщает телеканал, сенаторы-республиканцы по-прежнему отказываются поддерживать импичмент Трампа, несмотря на представленные обвинением новые доказательства. Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента демократам в сенате потребуется заручиться квалифицированным большинством и набрать минимум 67 из 100 голосов сенаторов. Вместе с тем, по подсчетам американских комментаторов, демократам не удастся перетянуть на свою сторону необходимое число республиканцев.

Напомним, что беспрецедентность нынешней ситуации заключается в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории США дважды подвергается один и тот же президент, который к настоящему времени уже сложил свои полномочия. Первая провальная попытка отстранить Трампа от должности была предпринята демократами в 2019 году под предлогом якобы имевшего места злоупотребления полномочиями главой государства. Предлог для нынешнего импичмента - подстрекательство Трампа своих сторонников к мятежу.