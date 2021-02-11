В США впервые показали ранее неизвестные кадры штурма Капитолия

Новости

Как ИИ сделает эндоскопические исследования более доступными 12:06
Врач объяснил, почему в холодную погоду выше риск заболеть COVID-19 11:55
Впервые в Москве брак зарегистрируют на катке ВДНХ 11:55
Население задолжало за свет 67 млрд рублей 11:50
В Москве парковка станет бесплатной 22 и 23 февраля 11:48
Вручение "Оскаров" пройдет одновременно в нескольких местах 11:46
В Новосибирске мужчина избил двух детей за сломанного снеговика 11:44
В Латвии разрешили работу парикмахеров в лесу во время карантина 11:44
Джину Карано выгнали из "Мандалорца" за пост в соцсетях 11:35
В Забайкалье возбудили дело о клевете в адрес губернатора 11:25
В Москве от COVID-19 привились более 500 тысяч человек 11:18
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за тарифов на связь 11:16
Главные роли в сериале по Last Of Us сыграют звезды "Игры престолов" 11:14
Оперштаб: Еще 3558 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:11
На развитие промышленности 25 регионов получат 1 миллиард рублей 11:06
Бесплатные экскурсии ждут посетителей Исторического музея на выходных 11:05
Карту парковок опубликовали в приложении "Московский транспорт" 11:03
В атмосфере Марса российский прибор обнаружил хлороводород 10:58
В Петербурге из Зоологического института украли ценные черепа животных 10:51
В Москве из ячеек разных банков пропало более 200 миллионов рублей 10:49
Задержанному за убийство учительницы в Воронеже предъявлено обвинение 10:49
На Урале 4 поселка временно остались без света в 30-градусный мороз 10:48
Постпред РФ при ЕС назвал "трудными" переговоры Борреля в Москве 10:38
В каких городах России устраивают самые дорогие свадьбы 10:38
В Хабаровском крае назвали условие отмены масочного режима 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 11:18
Рубрика: В мире

В США впервые показали ранее неизвестные кадры штурма Капитолия

Текст: Александр Гасюк
В рамках стартовавшего в США процесса второго импичмента экс-президента Дональда Трампа сторона обвинения представила ранее неизвестные публике видеозаписи штурма Капитолия, состоявшегося 6 января.

На распространенных обвиняющими Трампа конгрессменами от демократической партии США драматических кадрах с камер наблюдения видно, как толпа сторонников бывшего президента-республиканца врывается в конгресс, а американских политиков, включая бывшего вице-президента Майка Пенса, в панике эвакуируют из здания. Кроме того, в качестве доказательств якобы начавшегося с подачи Трампа "мятежа" представлены многочисленные радиопереговоры полиции, в которых стражи порядка сообщают о начавшемся "бунте" и отчаянно просят подкрепление.

Фото: Jon Cherry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В США подсчитан ущерб от беспорядков в Капитолии

По данным издания The Hill, на распространенное видео также попали ранее неизвестные общественности кадры, на которых высокопоставленный демократ Митч Макконел едва разминулся с протестующими и буквально бегом спасался от бунтовщиков. На кадрах также запечатлено, как сторонники Трампа ломали двери в кабинеты, где забаррикадировались законодатели и их помощники, и активно дрались с полицией.

Видеозаписи были продемонстрированы в ходе второго дня процесса импичмента в отношении Дональда Трампа. Трансляцию заседания, в ходе которого обвинитель от демпартии Стейси Плэскит заявила о намерении штурмовавших Капитолий убить Майкла Пенса и спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, в прямом эфире вели ведущие американские СМИ.

По данным CNN, демонстрация шокирующих кадров штурма Капитолия вызвала очень эмоциональную реакцию, как конгрессменов (выступают как обвинители), так и сенаторов (выступают в роли присяжных). Однако, как сообщает телеканал, сенаторы-республиканцы по-прежнему отказываются поддерживать импичмент Трампа, несмотря на представленные обвинением новые доказательства. Для вынесения обвинительного заключения в рамках импичмента демократам в сенате потребуется заручиться квалифицированным большинством и набрать минимум 67 из 100 голосов сенаторов. Вместе с тем, по подсчетам американских комментаторов, демократам не удастся перетянуть на свою сторону необходимое число республиканцев.

Напомним, что беспрецедентность нынешней ситуации заключается в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории США дважды подвергается один и тот же президент, который к настоящему времени уже сложил свои полномочия. Первая провальная попытка отстранить Трампа от должности была предпринята демократами в 2019 году под предлогом якобы имевшего места злоупотребления полномочиями главой государства. Предлог для нынешнего импичмента - подстрекательство Трампа своих сторонников к мятежу.

В мире США Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
В Москве от COVID-19 привились более 500 тысяч человек
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях