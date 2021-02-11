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11.02.2021 09:48
Рубрика: Общество

В ВОЗ призвали внимательно следить за новыми штаммами коронавируса

Текст: Тимур Алимов
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Мутации коронавируса SARS-CoV-2 не вызовут новой волны пандемии, однако за ними необходимо внимательно следить и не пренебрегать мерами профилактики, несмотря на расширяющуюся вакцинацию. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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По его словам, 2021-й также будет "годом COVID-19", а потому жителям всех стран нужно оставаться бдительными.

- Новые варианты SARS-CoV-2 - жестокое напоминание о том, что вирус все еще поражает нас. Но это не новый вирус, это нормальная эволюция любого патогена, который пытается приспособиться к своему хозяину, человеку. Это не начало новой пандемии, но мы должны быть очень бдительными, поскольку мутации могут вызывать повторное заражение, более быстрое распространение, что затруднит преодоление пандемии, - рассказал Клюге.

Глава Европейского бюро ВОЗ отметил, что новые версии коронавируса могут повлиять на эффективность вакцин - по аналогии с вирусом обычного гриппа, изменение которого влечет за собой и обновление препаратов для прививки. Однако ситуация с SARS-CoV-2 стала более управляемой и предсказуемой по сравнению с предыдущим годом.

- Мы имеем дело с непрерывным распространением нового коронавируса, оно не снижалось. Ситуация улучшилась в результате принятых мер. 2020-й застал нас врасплох, мы оказались в неизвестной с политической и научной точек зрения обстановке. Теперь у нас есть положительные элементы, включая вакцины. Пандемии никогда не длятся вечно, они приходят и уходят. Я настроен оптимистично, но мы должны быть очень осторожны и не повторять прошлые ошибки, - заявил Клюге.

Он также добавил, что в Евросоюзе главной целью вакцинации считают не выработку иммунитета, а защиту наиболее уязвимых групп людей, так как это позволит снизить смертность и не перегружать системы медучреждений.

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