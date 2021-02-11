Польские власти решили заставить СМИ раскошелиться на борьбу с коронавирусом. В правительстве разработали новый налог на доходы от рекламы в интернете, который вызвал волну протестов частных газет, радио и телеканалов.

Конкретная сумма, которую озвучил премьер Матеуш Моравецкий, - около 800 миллионов злотых. Пятьдесят процентов из них пойдет в фонд здравоохранения, 15 - в фонд охраны памятников, и 35 - в Фонд поддержки культуры и национального наследия в области СМИ, который пока существует только на бумаге.

В пояснении к проекту сообщается, что новый фонд будет отвечать за "реализацию проектов, анализирующих медиаконтент". В оппозиции цели этого фонда формулируют по-другому: "забрать деньги у одних - независимых - СМИ, и отдать другим - государственным".

"Этот налог - попытка через финансы задавить СМИ, которые не зависят от правительства. Мы и так платим подоходный налог для компаний, ТВ и радио оплачивают использование частот. Правительство хочет ослабить частные медиа, забирая у них несколько сотен миллионов злотых", - рассказал "РГ" источник в руководстве одного из польских оппозиционных СМИ.

Сорок редакций и несколько частных телеканалов направили в правительство письмо, в котором говорится, что этот налог может привести к ухудшению контента крупных СМИ и полному исчезновению некоторых региональных газет и телеканалов. До утра четверга интернет-сайты всех крупнейших частных СМИ были черными в знак протеста против нового налога.