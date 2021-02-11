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11.02.2021 06:46
Рубрика: Экономика

Власти Приморья предложат продавать субсидированные авиабилеты онлайн

Текст: Анна Бондаренко

В ближайшее время авиакомпании начнут продажу субсидированных авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа. Планируется, что билеты нужно будет покупать лично - в офисах и кассах авиакомпаний. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, власти края намерены выйти с предложением пересмотреть это правило и предусмотреть онлайн продажи.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Приморья Григория Плотницкого, из Владивостока предусмотрены два маршрута, на которые можно купить льготные билеты - в Москву и Санкт-Петербург. Билеты будут продавать по документам, подтверждающим проживание в регионе.

Фото: Марина Лысцева/ ТАСС
Льготные авиабилеты стали доступны всем дальневосточникам

"Это паспорт с дальневосточной пропиской, а также, в случае необходимости, свидетельство о рождении ребенка, справка форма №8, подтверждающая постоянную регистрацию несовершеннолетних детей до 14 лет по месту жительства", - пояснил Плотницкий, заметив, что ведомство намерено обратиться к авиакомпаниям с двумя предложениями.

Первое - пересмотреть это правило и предусмотреть продажи и онлайн. Второе - расширить список субсидируемых маршрутов, включив в него рейсы из Владивостока в Казань, Симферополь и Краснодар.

Напомним, что 21 января правительство РФ решило направить Росавиации дополнительно пять миллиардов рублей для субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток. Как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в прошлом году по сниженному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей Дальнего Востока.

"Сейчас благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться еще не менее 450 тысяч человек. Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей", - сообщил он. Уже известно, льготный билет из Владивостока в Москву обойдется в 10200 рублей.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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