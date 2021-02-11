Власти Сан-Марино обсудят закупку российской вакцины "Спутник V"

По словам министра здравоохранения Сан-Марино Роберто Чаватты, страна готова закупить российский препарат, если на то будет одобрение национального парламента. На его заседании в понедельник планируется обсудить данный вопрос.

Ситуация с вакцинацией в Сан-Марино оставляет желать лучшего. Одно из самых маленьких государств мира 11 января заключило соглашение с Италией. Рим обязался поставить соседям, которые не состоят в ЕС, 50 тысяч доз вакцины. С тех пор прошло 45 дней, но за это время в Сан-Марино "так и не поступило ни одной дозы".

Между тем среди местного населения растет недовольство тем, что власти не способны организовать вакцинацию, хотя в стране живет всего 33 тысячи человек. Издание отмечает, что врачам из Сан-Марино приходится ездить в Италию в надежде, что им там все-таки сделают укол.