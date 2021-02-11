Военным не придется получать лицензии на испытание нового оружия

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, снимающий, мягко говоря, удивительный административный барьер перед воинскими частями. Сегодня любой армейский полк или полк Росгвардии должен оформлять лицензию, скажем, для технического обслуживания бронетранспортеров. И тем более необходимо оформлять специальную бумагу и выплачивать государственную пошлину, чтобы протестировать какие-то новые автоматы или патроны. Подготовленная инициатива избавляет людей в погонах от такой бюрократической обязанности.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что воинским частям не придется получать лицензии на проведение испытаний новых видов оружия, а также обслуживание и ремонт военной техники.

"На сегодняшний день для участия в испытаниях новой военной техники, вооружения и боеприпасов воинским частям необходимо оформлять лицензии. Кроме того, воинским частям как Министерства обороны, так и войск Росгвардии необходимо получать лицензии на хранение, установку, монтаж, ремонт вооружения, военной техники и боеприпасов", - рассказал Владимир Груздев.

Он отметил, что закон в данной области лицензирования фактически приравнивает воинские части к коммерческим организациям, целью которых является извлечение прибыли.

"Основными же задачами военного ведомства являются выработка государственной политики в области обороны и безопасности, а также поддержание Вооруженных сил в необходимой готовности. Испытание новых видов оружия, хранение, обслуживание и ремонт инвентаря, уже состоящего на вооружении - все это входит в повседневную служебную деятельность воинских частей", - объяснил Владимир Груздев.

Таким образом, получается, что для выполнения своих основных функций воинским частям необходимо оформлять лицензии, выплачивая государственную пошлину.

"Ежегодно общий размер пошлин, выплачиваемых в бюджет воинскими частями, составляет более 9,5 миллиона рублей. Поскольку деньги на выплату пошлин берутся из казны, получается круговорот бюджетных средств на выполнение излишних процедур. Инициатива вводит более разумное регулирование, убирает административные барьеры там, где их быть не должно", - подчеркнул председатель правления АЮР.