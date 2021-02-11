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11.02.2021 14:30
Рубрика: В мире

ВОЗ: В Европе снижается заболеваемость коронавирусом

Текст: Константин Волков

Заболеваемость коронавирусом в странах Европы снижается в течение последнего месяца, а смертность от вызванных им осложнений падает последние две недели, заявил 11 февраля директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Брифинг в Копенгагене, на котором он озвучил эти данные, транслировался в Facebook.

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По словам Клюге, хотя в Европе еженедельно фиксируют более миллиона случаев заболевания, но "общая заболеваемость COVID-19 снижается в течение четырех недель подряд, а в течение двух недель уменьшилось число новых смертей".

В частности, количество госпитализаций из- за коронавируса снизилось с 13 до 11 на 100 тысяч человек в период с 18 по 31 января, отметил Клюге, опираясь на статистику почти двадцати стран европейского региона.

Однако, по его словам, вызывает опасение распространение мутировавших штаммов коронавируса, таких как британский и южноафриканский.

Директор Европейского бюро ВОЗ подчеркнул при этом, что "решения об отмене мер общественного здравоохранения и социальных мер должны подкрепляться данными, основанными на эпидемиологической оценке и возможностях системы здравоохранения. Критерии должны быть основаны на доказательствах, а не на наблюдениях за относительным прогрессом".

В настоящее время около 1,5 процента населения в тех 27 странах европейского региона, где проводится вакцинация, уже получили прививку от коронавируса.

В мире Европа Швейцария Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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