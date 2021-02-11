Врач-гериатр назвал лучший способ профилактики COVID-19 для пожилых

Есть только два способа защититься от заражения коронавирусом пожилым людям - это изоляция и вакцинация, и предпочтение, конечно же, должно быть отдано последней, - считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Она объяснила, как лучше сделать прививку людям в возрасте.

Вакцинация от коронавируса является для пожилых людей лучшим способом профилактики, в отличие от социальной изоляции. Потому что ограничение контактов и постоянно нахождение дома приводит у пожилых не только к снижению двигательной активности и физического самочувствия, но также ухудшению ментального здоровья и даже прогрессированию деменции, предупредила Ольга Ткачева.

Она подчеркнула, что позаботиться о сохранении здоровья людей старшего возраста должна вся семья.

"Социальная изоляция - это не лучший выход, потому что социальная изоляция сопряжена с ограничением физической активности, с депрессией, с массой других проблем, которые в конце концов окажут негативное влияние. Поэтому второй путь - это вакцинация", - заявила Ткачева в ходе онлайн пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Она также ответила на вопрос "РГ", какую вакцину лучше выбрать для людей старшего возраста. "В настоящее время к применению у людей в возрасте 60+ разрешена одна вакцина - "Спутник V". Она эффективна и безопасна, клинические исследования проведены, в том числе, и на старшей возрастной группе. Более того, есть данные по наблюдениям московских врачей, что вакцинация пожилыми переносится даже легче. чем людьми более молодых возрастов", - отметила Ткачева.

Она также сообщила, что в ближайшее время ожидается, что пожилым будет разрешено делать прививки еще двумя российскими вакцинами - "ЭпиВакКорона" от ГНЦ "Вектор" и "КовиВак" от Центра имени Чумакова, и выразила уверенность, что все три вакцины полностью безопасны в применении у людей старшего поколения.