Врач объяснил, почему в холодную погоду выше риск заболеть COVID-19

В холодную погоду вероятность заражения коронавирусной инфекцией выше, поскольку из-за переохлаждения заметно снижается иммунитет. Об этом сообщил главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По словам врача, переохлаждение вызывает стресс, а он снижает иммунитет. В этом случае организм теряет свои защитные функции, потому становится уязвимым для вирусов и бактерий, включая COVID-19.

- Нужно одеваться по погоде, необходимо укреплять иммунитет, но если мы говорим о коронавирусе и его профилактике, то самое надежное и гарантированное средство - это вакцинация, - сказал Андрей Тяжельников агентству "Москва".