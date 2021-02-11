Вручение "Оскаров" пройдет одновременно в нескольких местах

Церемония вручения кинопремии "Оскар", запланированная на 25 апреля, пройдет одновременно на нескольких площадках. Впервые за последние 20 лет Театр Dolby в Голливуде станет лишь одним из мест проведения 93-го "Оскара". Все для того, чтобы провести награждение в офлайн-формате с реальным участием кинозвезд.

"В этом уникальном году, который потребовал так много от стольких людей, Академия полна решимости вручить "Оскар", но по-другому, сделав акцент на здоровье людей и безопасности всех тех, кто будет участвовать в церемонии. Чтобы показать шоу, которое ждут во всем мире, и с учетом всех требований пандемии, церемония будет транслироваться в прямом эфире из нескольких мест", - говорится в заявлении Академии, которое приводит журнал Vanity Fair.

Как именно пройдет церемония, организаторы пока не раскрывают. По их словам, они рассматривают все варианты, чтобы сохранить "личное" присутствие участников.

В этом году церемонию вручения "Оскара" готовят продюсеры Джесси Коллинз и Стейси Шер, а также режиссер Стивен Содерберг. "Мы взволнованы и напуганы в равной степени", - так они выразили свои чувства в совместном декабрьском заявлении. Творческое трио задумало показать шоу, похожее на фильмы, которые все любят. А главными действующими лицами станут люди кино, которые прямо сейчас совершают революцию в киноиндустрии.

Первая церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе в отеле Hollywood Roosevelt и продолжалась всего 15 минут. Лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов, причем все победители были объявлены за три месяца до награждения. Первым обладателем приза стал немецкий актер Эмиль Яннингс, а первой картиной, удостоенной приза за лучший фильм, стала драма Уильяма Уэллмана "Крылья" (1927). С 1941 года карточки с именами лауреатов запечатываются в конверты, которые вскрывают только на сцене в ходе церемонии награждения.

Статуэтка "Оскар" изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Награда выполнена из сплава олова и сурьмы, покрытого 24-каратным золотом. Со времени самой первой церемонии присуждения наград Американская академия киноискусств вручила уже более 8 тысяч "Оскаров".