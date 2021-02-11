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11.02.2021 12:02
Рубрика: Экономика

ВТБ: Иностранцы стали больше тратить денег в России

Текст: Светлана Ментюкова
Держатели иностранных банковских карт в начале 2021 года потратили в России 2,4 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика эквайринговой сети ВТБ по итогам января, сообщает пресс-служба банка.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Таким образом, после снижения трат иностранных граждан в 2020 году их активность возвращается к допандемийным значениям", - пояснили в ВТБ.

Фото: iStock
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По данным ВТБ, по итогам 2020 года объем транзакций иностранцев в России уменьшился на 18% и составил 23,2 млрд рублей. Спад активности держателей иностранных карт из-за рубежа, отметили в банке, начался в апреле, когда их расходы составили всего 1,2 млрд рублей, сократившись в 2 раза. В мае-августе, уточнили там, траты были также вдвое ниже, чем годом ранее. "По мере смягчения ограничений отставание становилось все меньше, и в декабре объем трат (почти 3 млрд рублей) уже превысил результат предыдущего года, правда, всего на 2,5%. В январе 2021 года тренд укрепился - рост трат составил 11% в рублях год к году", - отмечается в сообщении пресс-службы банка.

В банке отметили, что держатели карт банков КНР восстанавливают свою активность значительно медленнее, чем владельцы других иностранных карт. По итогам 2020 года, подсчитали в ВТБ, объем их транзакций в эквайринговой сети ВТБ снизился более чем в два раза по сравнению с 2019 годом (минус 70%) и составил 243 млн рублей.

При этом иностранцы все чаще выбирают в России безналичный способ оплаты, отметили в банке. "Объем снятия наличных с карт иностранных банков в устройствах самообслуживания ВТБ в 2020 году снизился на 12%, до 28,3 млрд рублей. После рекордных объемов снятия в феврале-марте, которые в 1,5 раза превышали объемы предыдущего года, начался спад, который достиг минимумов в июне и в октябре. В январе тренд сохранился - за месяц иностранцы получили в банкоматах 1,8 млрд рублей - это на треть меньше, чем в январе прошлого года", - уточняется в сообщении.

По мнению вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричек, слова которого приводятся в сообщении, приезжие, как и россияне, все чаще выбирают для повседневных расчетов банковские карты, снижая объем снятия наличных. "Этот тренд продолжится и после снятия ограничений на международный туризм: пандемия стала стимулом для перехода на безналичные платежи во многих странах мира. Поэтому на горизонте ближайших лет мы увидим превышение объемов транзакций по картам иностранных банков над объемом средств, снимаемых в банкоматах, как это произошло в целом по России в 2020 году", - прогнозирует Киричек.

Экономика Финансы

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