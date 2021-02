Вышел трейлер "Всадника смерти в Доме вампиров" с Дэнни Трехо

65-летний американский артист широкого профиля Гленн Анцалоне, более известный обществу как фронтмен культового хоррор-панк-проекта Misfits Гленн Данциг, представил большой трейлер своего второго полнометражного фильма.

Опус выполнен в формате упырского спагетти-вестерна, называется "Всадник смерти в Доме вампиров" (Death Rider In The House Of Vampires) и выглядит как трэшевый дружеский междусобойчик. Что неудивительно: ведь он им и является.

Сюжет: Всадник смерти движется по пустыне в вампирское святилище, которым заправляет граф Холлидей. Цена входного билета - одна непорочная девственница.

Данциг - режиссер, сценарист и продюсер предприятия. Ну и сыграл там, естественно. Компанию ему, кривляясь и немилосердно корча рожи, составили Девон Сава, Джулиан Сэндс, Дэнни Трехо, Элай Рот, Ким Директор, Эшли Уисдом, Юлия Класс, Виктор ДиМаттья.

Дата премьеры не названа.

Предыдущая вампука Данцига вышла в 2019-м, называлась "Веротика" и получила на IMDb рейтинг 1,9. Что нашего героя, как видим, вообще не обескуражило.

Видео с возрастным ограничением 18+ можно найти в YouTube.