У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

WhatsApp получил новую полезную возможность

Текст:   Антон Благовещенский
11.02.2021,  
17:08
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи WhatsApp в скором времени получат возможность выходить их учетной записи на привязанном устройстве. Ранее единственным способом отвязать аккаунт от девайса было удаление WhatsApp и вход с новыми учетными данными.

Как пишет 91Mobiles, в результате пользователи рисковали потерять важные данные, если не было выполнено резервное копирование. Работу новой функции показали на видео.

Новая функция доступна в бета-версиях WhatsApp и WhatsApp for Business. Стабильные версии пока не располагают такой функциональностью - они жестко привязаны к устройству и мобильному номеру, что не позволяет использовать мессенджер одновременно на нескольких не связанных между собой устройствах.

Пять типов приложений, которые лучше удалить со смартфона

Возможность выйти из аккаунта, не удаляя его, может говорить о постепенном движении в сторону поддержки нескольких устройств.

мессенджеры
Фото: Скриншот YouTube
Музыкант сделал из костей родственника гитару и записал это на видео 10.02.2021
WhatsApp добавил новую полезную функцию 08.02.2021
Россиян предупредили о новой опасности Telegram 04.02.2021
WhatsApp
Фото: Пресс-служба realme
Часы, наушники, зубная щетка: realme представила в России свою экосистему 10.02.2021
Пять важнейших настроек, которые нужно сделать в WhatsApp 01.02.2021
Уходим из WhatsApp. Как перенести переписку WhatsApp в Telegram 28.01.2021