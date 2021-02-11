WhatsApp получил новую полезную возможность

Пользователи WhatsApp в скором времени получат возможность выходить их учетной записи на привязанном устройстве. Ранее единственным способом отвязать аккаунт от девайса было удаление WhatsApp и вход с новыми учетными данными.

Как пишет 91Mobiles, в результате пользователи рисковали потерять важные данные, если не было выполнено резервное копирование. Работу новой функции показали на видео.

Новая функция доступна в бета-версиях WhatsApp и WhatsApp for Business. Стабильные версии пока не располагают такой функциональностью - они жестко привязаны к устройству и мобильному номеру, что не позволяет использовать мессенджер одновременно на нескольких не связанных между собой устройствах.

Возможность выйти из аккаунта, не удаляя его, может говорить о постепенном движении в сторону поддержки нескольких устройств.