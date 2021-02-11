Год 2021-й является для Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) знаковым - 15 июня исполнится двадцать лет с момента ее образования. Для истории срок совсем небольшой, но организация смогла продемонстрировать даже в кризисных ситуациях свой потенциал, возможности, а значит, и доказать право на жизнь.

ШОС сегодня, подчеркивалось в Московской декларации Совета глав государств-членов от 10 ноября 2020 года, является влиятельным и ответственным участником современной системы международных отношений, который будет наращивать свой вклад в обеспечение мира и безопасности, урегулирование международных и региональных конфликтов исходя из принципов равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела государств, отказа от применения силы или угрозы ее применения.

Задачи, которые придется решать странам ШОС в этом году, в целом были обозначены в итоговых документах ноябрьского саммита организации, прошедшего под председательством России, передавшей эту почетную обязанность Таджикистану. Пандемия коронавируса, более явственно обнажившая социально-экономические проблемы современного мира и пока еще не побежденная, не стала еще в сознании многих западных политиков тем переломным моментом, который, по выражению Владимира Путина, побуждал бы объединять усилия всех стран на самых важных, действительно судьбоносных направлениях мирового развития.

Об опасностях сохранения монополярного мира и попыток "узких кругов" навязывать свою волю мировому сообществу предупреждали в своих недавних выступлениях на встрече по "Давосской повестке дня" лидеры России и Китая. Эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, говорили они, завершилась. В мире, отмечал президент России, сформировались действительно разные центры развития, со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами. Крайне важно выстроить механизм согласования их интересов, чтобы многообразие, естественная конкуренция полюсов развития не обернулась анархией и чередой затяжных конфликтов.

Ни одна страна, подчеркивал Си Цзиньпин, не может решить глобальную проблему в одиночку, здесь необходимы глобальные действия, глобальное решение и глобальное сотрудничество. Предостережением прозвучало и его высказывание о недопустимости практики бойкота, угроз и запугивания, произвольного разрыва связей, прекращения поставок и наложения санкций, искусственной изоляции и отчуждения.

Вопросы международной и региональной безопасности, противодействие террористическим угрозам по-прежнему будут находиться в центре внимания государств - членов ШОС в этом году. Дальнейшее укрепление сотрудничества, поиск эффективных мер противодействия новым вызовам станут темами подробного анализа и обсуждения на заседаниях министров иностранных дел и обороны, секретарей Советов безопасности, которые пройдут в первой половине года в Душанбе. Зоной особого внимания стран организации будет оставаться сфера экономики, особенно с учетом необходимости скорейшего восстановления национальных экономик и полноценного сотрудничества на пространстве ШОС, ослабленных из-за пандемии COVID-19.

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов на состоявшейся в первой половине января международной онлайн-конференции "ШОС и новый многополярный мир", участниками которой стали представители Китая, Сингапура, Канады и ряда стран Евразии, заявил, что структуры организации занимаются в настоящее время разработкой первоочередных мер по смягчению и преодолению странами ШОС социально-экономических последствий текущего кризиса.

Эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, завершилась

Экономическая повестка дня, пожалуй, самая обширная, содержит солидный перечень актуальных тем. Среди них вопросы создания Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка развития ШОС, увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах, разработка благоприятных условий для международных автомобильных перевозок и взаимодействие железнодорожных администраций государств - членов ШОС, укрепление логистического взаимодействия, в том числе в рамках сопряжения инициативы "Один пояс и один путь" с Евразийским экономическим союзом и другими региональными и национальными стратегиями развития, вопросы эффективности сельского хозяйства и продовольственной безопасности, промышленной кооперации и энергетики.

Все большее место в современной мировой экономике занимают информационные и цифровые технологии, чье взрывное развитие и использование особо стало ощутимым во время пандемии COVID-19. Надо отдать должное лидеру ШОС - Китаю, сумевшему, несмотря на мировой экономический кризис, добиться в 2020 году впечатляющих результатов. Американский журнал Forbes признал, что иностранные компании продолжают инвестировать в Китай, который остается устойчивой экономикой и поддерживает рост в условиях пандемии коронавируса. Китай, отмечал Bloomberg, стал единственной крупной экономикой, имевшей экономический рост в 2020 году, и крупнчяейшим получателем прямых иностранных инвестиций (163 млрд долларов США), впервые обойдя по этому показателю США.

Секретов этого успеха власти КНР не скрывают. Инновации, по словам директора Госкомитета по развитию и реформам и начальника Национального статистического управления КНР Нин Цзичжэ, являются главной движущей силой. Доход китайских предприятий, занятых в области новых услуг стратегического характера, вырос на 8,6 процента в 2020 году. Стремительный рост наблюдается в производстве промышленных роботов, транспортных средств на новых источниках энергии и интегральных схем.

Руководители государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в своем специальном заявлении подчеркивают, что "сегодня цифровые технологии становятся одним из ключевых факторов ускорения экономического развития, повышения конкурентоспособности различных отраслей экономики, формирования новых рынков и обеспечения всеобъемлющего устойчивого роста". Международная консалтинговая компания McKinsey прогнозирует, что к 2030 году около 30 процентов рабочих мест станут "умными", а PwC добавляет: за этот же период мировая экономика вырастет на 13,4 триллиона евро только за счет использования искусственного интеллекта. Он снизит затраты на рабочую силу, оптимизирует производство, создаст новые рынки и рабочие места, т.е. станет новым конкурентоспособным источником экономического роста.

В планах работы ШОС в 2021 году предусмотрен целый ряд мероприятий, включая Форум цифровой экономики ШОС, который по инициативе Си Цзиньпина будет проведен в городе Чунцин, и "круглый стол" по вопросам цифровой экономики, электронной торговли и инноваций с местом проведения в июне в Таджикистане. По оценке генерального секретаря ШОС Владимира Норова, развитие цифровой экономики и современных IT-технологий может сыграть решающую роль в преодолении негативных последствий пандемии COVID-19 и создании новых источников роста на пространстве ШОС, являющемся огромным рынком для реализации соответствующих инноваций.

Наступивший год для Шанхайской организации сотрудничества - время подведения промежуточных итогов ее деятельности, возможной корректировки установок и задач с учетом происходящих в мире изменений. Подробный анализ того, что удалось или не удалось за прошедшие двадцать лет, будет проведен на Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию ШОС, 28 мая в столице Таджикистана Душанбе. Окончательные же выводы сделают главы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества там же в середине сентября 2021 года.