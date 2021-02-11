Захарова предостерегла ЕС от новых санкций в отношении России

На Смоленской площади прокомментировали призывы в ЕС ввести новые санкции в отношении России. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это не останется без "соразмерного" ответа.

"Хочется предостеречь наших еэсовских партнеров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо последует соразмерный ответ", - заявила Захарова, которую цитирует ТАСС.

По мнению представителя дипведомства, в ЕС "цинично" используют тему прав человека как "геополитический инструментарий". В Москве настаивают, что в Европейском союзе при этом закрывают глаза на нарушения прав русскоязычных СМИ и русскоговорящих жителей, а еще "жестоко подавляют протестные движения". При этом Захарова подтвердила, что дипломатические каналы остаются открытыми, и Россия со своей стороны готова к диалогу.