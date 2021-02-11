Захарова предостерегла ЕС от новых санкций в отношении России

На Смоленской площади прокомментировали призывы в ЕС ввести новые санкции в отношении России. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, это не останется без "соразмерного" ответа.
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"Хочется предостеречь наших еэсовских партнеров от очередного опрометчивого шага. На него неотвратимо последует соразмерный ответ", - заявила Захарова, которую цитирует ТАСС.
По мнению представителя дипведомства, в ЕС "цинично" используют тему прав человека как "геополитический инструментарий". В Москве настаивают, что в Европейском союзе при этом закрывают глаза на нарушения прав русскоязычных СМИ и русскоговорящих жителей, а еще "жестоко подавляют протестные движения". При этом Захарова подтвердила, что дипломатические каналы остаются открытыми, и Россия со своей стороны готова к диалогу.