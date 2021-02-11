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11.02.2021 19:23
Рубрика: В мире

Конституция не устояла

Законодатели США с легкостью переписали Основной закон страны под свои политические интересы
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
Конъюнктурные интересы политиков демократической партии США, контролирующих две из трех ветвей власти в стране - исполнительную в лице президента Джозефа Байдена и законодательную в виде обеих палат конгресса, - становятся более весомым аргументом в вашингтонских политических разборках, чем "незыблемая" американская конституция. Такой вывод можно сделать из начавшегося на этой неделе в конгрессе очередного процесса импичмента в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Этот процесс его критики считают не соответствующим положениям Основного закона страны и указывают на демонстративный отказ главы Верховного суда США Джона Робертса участвовать в этом беззаконии.
Во время присяги Джозеф Байден поклялся защищать конституцию США, но его однопартийцы "жонглируют" ею ради политической выгоды. Фото: EPA Во время присяги Джозеф Байден поклялся защищать конституцию США, но его однопартийцы "жонглируют" ею ради политической выгоды. Фото: EPA
Во время присяги Джозеф Байден поклялся защищать конституцию США, но его однопартийцы "жонглируют" ею ради политической выгоды. Фото: EPA

В итоге руководить беспрецедентной процедурой отрешения от власти уже сложившего свои полномочия главы государства будет сенатор-демократ Патрик Лихи. Этот 80-летний законодатель-старожил от одного из самых небольших штатов страны - Вермонта - придерживается подчеркнуто либеральных взглядов и едва ли, по мнению консервативных обозревателей, способен объективно провести скандальную процедуру.

Фото: AP Photo/Shafkat Anowar
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"Вместо председателя Верховного суда процесс пройдет под руководством ангажированного и политизированного сенатора, который к тому же, вероятно, будет исполнять роль присяжного при вынесении вердикта", - заявили адвокаты Трампа (сам он выступать в сенате отказался). При этом защита экс-президента сослалась на требование конституции США обеспечить председательство в ходе процедуры импичмента именно представителя Фемиды - так было на всех предыдущих импичментах в истории Америки, включая первую попытку отрешить Трампа от власти в 2019 году. К тому же нынешний импичмент в отношении бывшего хозяина Белого дома многие авторитетные американские юристы с правовой точки зрения считают ничтожным и не соответствующим конституции, поскольку никаких властных полномочий у Трампа с 20 января больше нет.

По словам конгрессмена-республиканца Джима Джордана в эфире телеканала Fox News, единственная цель этого политического шоу - лишить республиканца шансов вновь избираться на президентских выборах в 2024 году. Другими словами, отнять у него, а на самом деле у поддержавших Трампа на выборах в 2020 году 74 миллионов американцев право на гарантированное конституцией США политическое представительство.

Впрочем, большинство в конгрессе объявило, что будут сами решать, как именно следует трактовать конституцию. Перетянув на свою сторону шесть республиканцев, сенат США 56 голосами против 44 просто-напросто признал беспрецедентный в американской истории повторный импичмент 45-го президента страны процессом конституционным.

Между тем

В руководстве Twitter подтвердили, что ранее заблокированный аккаунт Дональда Трампа в соцсети не будет восстановлен никогда. Как уточнило издание The Hill, это не произойдет даже в том случае, если в 2024 году республиканец вновь примет участие в президентской гонке. Что же до мнения поддержавших Трампа десятков миллионов избирателей, то руководство соцсети оно, похоже, не интересует. Ущемление политических прав оппонентов и затыкание неугодных ртов в США, судя по всему, становится нормой.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа

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