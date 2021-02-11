Закупки у МСП превысили в 2020 году 3,9 трлн рублей

Закупки крупнейших заказчиков у субъектов МСП по итогам 2020 года превысил 3,9 трлн рублей, сообщили в Корпорации МСП.

Корпорация фиксирует устойчивую тенденцию перехода от закупок у МСП простых товаров и услуг к закупке продукции производственного назначения. В 2020 году более 61% (2,4 трлн рублей) закупок пришлось на такую продукцию, более 14% (561 млрд рублей) - инновационные, высокотехнологичные товары.

"Национальный проект по развитию предпринимательства предполагает создание комплексной системы акселерации МСП, в том числе, благодаря обеспечению доступа к закупкам крупнейших заказчиков. В рамках нацпроекта объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП по итогам 2024 года должен достигнуть 5 трлн рублей", - отметил генеральный директор АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.

Мероприятия по обеспечению доступа МСП к закупкам крупнейших заказчиков проводятся с 2015 года. Заказчиков определяет Правительство РФ.

В 2020 году лидерами по закупкам у МСП стали "РЖД" (222,4 млрд рублей), "Ростелеком" (140,9 млрд рублей), "Сбербанк" (118,1 млрд рублей), Банк ВТБ (75,5 млрд рублей).