Зоотехники научили свиней играть в компьютерные игры

Новое исследование канадских ученых из Университета Пердью доказало интеллектуальные способности свиньи.

Они провели эксперимент с участием двух свиней породы йоркшир по кличкам Гамлет и Омлет и двух карликовых домашних свиней панепинто, Айвори и Эбони.

Все животные были обучены управлению джойстиком, что они успешно освоили, двигая джойстик своей мордой. А затем приступили к обучению игре. Участницы эксперимента должны были двигать курсор, чтобы установить контакт с трех -, двух-или одностенными мишенями, случайным образом распределенными по положению на мониторе. Если курсор сталкивался с целью, свинья получала лакомство. Получение видеозадачи требовало концептуального понимания задачи, а также квалифицированной двигательной активности.

Во время наблюдений ученые констатировали факт, что каждая свинья справлялась со своей задачей чаще, чем был показатель случайности, что свидетельствовало о том, что животное связывает движение джойстика с курсором на экране компьютера.

Это притом, что ограниченная ловкость свиней, без сомнения, сдерживала их производительность. Поскольку джойстик-управляемая парадигма видео-задачи изначально была разработана для использования приматами с большой ловкостью рук, нежели свиные пятачки.

Ранее уже было установлено, что свиньи вполне обучаемы. Они способны выполнять команды типа "сиди", "иди", могут найти спрятанную пищу в вольере с помощью зеркала.

Подобные исследования когнитивных способностей свиней и других домашних животных могут принести пользу от использования сенсорных экранов или других передовых компьютерных технологий.