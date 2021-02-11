Звезда "Универа" Анна Хилькевич опровергла сообщения о своей смерти

34-летняя российская актриса Анна Хилькевич, звезда сериалов "Универ. Новая общага" и "СашаТаня" (Маша Белова) лично заверила подписчиков своего Instagram, что не умерла, публикуя свежее фото, а также скрин "Википедии", где указана дата "ее смерти" - 8 февраля.

Как уточнила Анна, о предполагаемой кончине она узнала от поклонников ее таланта, и поспешила их утешить.

"Жесть какая. Я тут узнала от своих подписчиков, что вчера умерла. В Яндексе обновили информацию. Но я выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня", - пишет Хилькевич (здесь и далее редакция авторская).

Далее она рассуждает: "Или это параллельная Вселенная?? Или может я сейчас пишу это, а вы не видите??? А вот сейчас страшно стало". Пост Анна заканчивает в мажоре: "Короче, ребят. Я живу, и все со мной ок!", добавляя: "…Или это я для Яндекса умерла и они больше ничего не хотят обо мне слышать? Но честно скажу, вызывало неприятные чувства. Как будто с того света вернулась".

Ранее Хилькевич рассказала, как ее домогался педофил. При этом его имя обозначать не стала, уточнив, что не стремится "хайповать".