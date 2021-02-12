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12.02.2021 12:57
Рубрика: Культура

Актеры "Мастерской Брусникина" прочитали истории москвичей о самоизоляции

Текст: Наталья Лебедева
У каждого из нас своя история самоизоляции. У кого-то было так: "В начале изоляции мы построили шалаш посреди гостиной и провели в нем два месяца…". Кто-то ощутил коварный оскал пандемии еще до всеобщего локдауна: "…Они резко стали увольнять сотрудников, будто предчувствуя кризис. Меня уволили первой, во время частной беседы в Zoom. Камера, к счастью, была отключена, и никто не увидел моих слез …". Кому-то было важно просто выжить: "Во время изоляции мы два месяца сидели дома с двумя маленькими детьми, постоянно что-то заказывая. Только это позволяло не рехнуться…". Истории москвичей о карантине рассказали актеры "Мастерской Брусникина" для нового видеопроекта "Изолента", который стал еще одним онлайн-экспонатом "Музея самоизоляции".

"Музей изоляции" - совместный проект Музея Москвы и галереи "Триумф". С июля по сентябрь сотрудники музея собирали фотографии, видео, дневники, личные вещи, талисманы - все то, что ассоциируется у москвичей с пандемией коронавируса и опытом проживания этого непростого времени. "Мы хотим задокументировать истории разных людей и собрать архив городских воспоминаний о коронавирусе", - объясняют в музее главную идею проекта.

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Истории реальных москвичей стали важной частью экспозиции. Всего в коллекции "Музея самоизоляции" оказалось 157 историй жителей столицы о расставаниях, увольнениях, радостях и разочарованиях. 14 из них "обрели голос" благодаря талантливыми и неравнодушным брусникинцам.

Автор идеи и режиссер проекта Петр Сильвестров придумал идеальную метафору изоляции - изолента словно паутина, опутавшая собой все вокруг, и человек, оказавшийся в самом центре то ли пауком, то ли жертвой. В съемках приняли участие Кристина Якимушкина, Марина Калецкая, Анастасия Великородная, Алексей Мартынов, Марина Васильева, Алена Хованская, Яна Енжаева, Алиса Кретова и другие актеры.

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