Актеры "Мастерской Брусникина" прочитали истории москвичей о самоизоляции

"Музей изоляции" - совместный проект Музея Москвы и галереи "Триумф". С июля по сентябрь сотрудники музея собирали фотографии, видео, дневники, личные вещи, талисманы - все то, что ассоциируется у москвичей с пандемией коронавируса и опытом проживания этого непростого времени. "Мы хотим задокументировать истории разных людей и собрать архив городских воспоминаний о коронавирусе", - объясняют в музее главную идею проекта.

Истории реальных москвичей стали важной частью экспозиции. Всего в коллекции "Музея самоизоляции" оказалось 157 историй жителей столицы о расставаниях, увольнениях, радостях и разочарованиях. 14 из них "обрели голос" благодаря талантливыми и неравнодушным брусникинцам.

Автор идеи и режиссер проекта Петр Сильвестров придумал идеальную метафору изоляции - изолента словно паутина, опутавшая собой все вокруг, и человек, оказавшийся в самом центре то ли пауком, то ли жертвой. В съемках приняли участие Кристина Якимушкина, Марина Калецкая, Анастасия Великородная, Алексей Мартынов, Марина Васильева, Алена Хованская, Яна Енжаева, Алиса Кретова и другие актеры.