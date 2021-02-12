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12.02.2021 16:45
Рубрика: Общество

Археологи установили, как появился Стоунхендж

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великобритании археологи заявили о том, что Стоунхендж мог быть не оригинальным сооружением. Неожиданная находка в Уэльсе позволила им предположить, что именно оттуда на территорию современной Англии и был перевезен знаменитый памятник.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а коротко о нем рассказывает Heritage Daily. Новая гипотеза о происхождении Стоунхенджа возникла после того, как археологи обнаружили следы доисторического памятника на территории Уэльса.

Они проводили раскопки на холмах Пресели и нашли остатки каменного круга. Исследование показало, что в доисторические времена на этом месте располагались огромные валуны из голубого камня. Именно такой строительный материал был использован и при возведении Стоунхенджа.

Дальнейший анализ каменного круга в Уэльсе показал, что именно отсюда древние люди и могли позаимствовать камни для строительства Стоунхенджа. Это позволяет говорить о том, что знаменитый на весь мир английский памятник на самом деле был попросту перевезен из другого места. Грубо говоря, в Уэльсе его разобрали и перевезли примерно на 200 км на территорию современного английского графства Уилтшир, где каменный круг собрали заново.

В пользу этой гипотезы говорят открытия последних лет. Например, ранее другая исследовательская группа достоверно определила, что использованные для возведения Стоунхенджа голубые камни были доставлены именно из Уэльса. Но при этом предполагалось, что везли их из нескольких разных карьеров.

В данном случае следы каменного круга были обнаружены как раз возле карьера голубого камня, расположенного на доисторическом участке Ваун Маун. Более того, найденный круг оказался одним из крупнейших в своем роде на территории Великобритании. По своим размерам он уступает только монолитам Эйвбери в Уилтшире и Стэнтон Дрю в Сомерсете.

К слову, раскопки в Ваун Маун стартовали еще в 2018 году. Именно тогда ученые обнаружили первые ямы, в которых в древности были установлены огромные валуны. До наших дней от того круга осталось всего четыре камня.

Фото: Мария Орлова/РГ
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Проведенное датирование показало, что каменный круг Ваун Маун был построен около 3400 года до нашей эры. Это означает, что он почти на тысячу лет старше Стоунхенджа. Произведенные расчеты показали, что диаметр круга в Ваун Маун составлял 110 метров, то есть он был равен диаметру внешней канавы, которая окружает Стоунхендж.

Это не единственный элемент сходства, подмеченный исследователями. Они установили, что и круг в Уэльсе, и Стоунхендж были идентично выровнены в соответствии с астрономией - они были ориентированы на восход Солнца в день летнего солнцестояния.

Кроме того, один из голубых камней Стоунхенджа имеет необычное поперечное сечение. Сравнение показало, что сечение этого камня идеально соответствует одной из ям, обнаруженных в Ваун Маун. Тип породы этого валуна также соответствует типу породы камней, найденных в Ваун Маун.

По словам Майка Паркера Пирсона из Университетского колледжа Лондона, современный район Пресели в Уэльсе был густонаселенной частью неолитической Британии. Для него была характерна разработка карьеров и возведение монолитов. Однако, как показывают раскопки, около 3000 года до нашей эры местное население внезапно исчезло.

"Они как будто просто исчезли, - говорит Майк Пирсон. - Может быть, большинство людей мигрировали и унесли отсюда с собой и свои камни, свои исконные святыни".

Общество Наука Общество История Культура Арт Музеи и памятники

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