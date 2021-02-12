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Рубрика: В мире

Байден выступит на виртуальном мероприятии Мюнхенской конференции

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Президент США Джо Байден выступит 19 февраля на виртуальном мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

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По ее словам, речь американского лидера будет посвящена важности трансатлантических связей, пишет ТАСС. Псаки отметила также, что Байден, будучи вице-президентом, трижды возглавлял делегацию Соединенных Штатов на конференции, а в последний раз он участвовал в этом форуме в 2019 году.

Изначально конференция должна была пройти с 19 по 21 февраля, но была перенесена. Как сообщил руководитель форума Вольфганг Ишингер, мероприятие теперь пройдет в онлайн-формате только 19 февраля и продлится всего несколько часов. Он подчеркнул, что пока не отказался от планов организовать форум в очном формате, если это позволит сделать ситуация с пандемией.

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