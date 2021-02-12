Более ста категорий очередников на жилье сведут в единый реестр

В России создадут единый федеральный реестр очередников на жилье. Документ об этом находится на стадии согласования в правительстве, сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.

Предполагается, что это улучшит распределение средств бюджета на это между регионами. Сейчас этот процесс не всегда прозрачный. О необходимости создания единого реестра минувшей осенью заявляло НП "ЖКХ-Контроль". Сейчас, отмечали в организации, существует более 140 "федеральных" категорий россиян, которые могут претендовать на предоставление жилья, а регионы и муниципалитеты дополняют этот перечень своими категориями. При этом граждане могут быть поставлены на учет по нескольким основаниям одновременно: например, молодая семья может и участвовать в госпрограмме, и числиться на учете очередников.

К концу 2018 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях в России, по данным "ЖКХ-Контроль", числилось более 2,3 млн семей. Сейчас у России есть гособязательства по обеспечению жильем перед 4 млн семей, отмечала недавно президент Фонда "Институт экономики города", руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева. Объем невыполненных обязательств - около 9 трлн рублей. В среднем очередники ждут жилье по 20 лет.