Бывший глава ЕЦБ станет новым премьер-министром Италии

Экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился возглавить новое итальянское правительство. Об этом сообщила пресс-служба президентского Квиринальского дворца.

"Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие на то, чтобы возглавить правительство, состав которого представил главе государства", - заявили в пресс-службе.

Перед этим прошел ряд консультаций с политическими партиями, и большинство из них выразило поддержку Драги. Церемония приведения нового премьера к присяге пройдет в субботу в 12:00 (14:00 по Москве).

Напомним, что 3 февраля Маттарелла поручил Драги сформировать новый кабинет после отставки Джузеппе Конте.