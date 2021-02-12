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12.02.2021 16:12
Рубрика: Экономика

ЦБ не ждет скачка инфляции после отмены соглашения по ценам на еду

Текст: Роман Маркелов

Отмена соглашений по стабилизации цен на ряд продовольственных товаров не приведет к ценовому скачку. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"Что касается отмены соглашений о стабилизации цен на масло и сахар, мы не ожидаем, что это даст какой-то большой эффект на общий показатель инфляции, тем более мы понимаем, что здесь это должен быть какой-то плавный переход, и мы не ожидаем скачка цен", - сказала глава ЦБ.

В декабре не фоне скачка цен на продукты в России и общего роста мировых цен на продовольствие правительство объявило о заключении соглашений по стабилизации цен на российский сахар и подсолнечное масло. Эти соглашения действуют до апреля и фиксируют предельные оптовые и розничные цены на эти продукты (в частности, в рознице это 46 рублей за килограмм сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла).

По мнению Набиуллиной, указанные соглашения продлевать не нужно, а основным сценарием развития ситуации должно быть свободное рыночное ценообразование. Кроме того, ЦБ не считает целесообразным распространять соглашения на другие продукты, добавила она. О том, что потребности продлевать уже действующие соглашения нет, говорил ранее и глава Минэкономразвития Максим Решетников. При этом окончательное решение по вопросу будет принято в марте, уточнял он.

Экономика Макроэкономика Экономика Товары и цены Цены на продукты

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