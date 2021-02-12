Цена нефти марки Brent превысила 62 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent превысила отметку 62 доллара за баррель, североамериканский сорт WTI торгуется выше 59 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

Котировки перешли к росту на фоне оптимизма рынка по поводу восстановления спроса и успешной статистики о выполнении сделки ОПЕК+. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 11 февраля сообщила, что уровень исполнения сделки о сокращении добычи членами ОПЕК составил 108%. Позитивное влияние на рынок также оказывает дополнительное снижение производства, сверх принятых квот, со стороны Саудовской Аравии и еще нескольких стран. Суммарно на 1,425 млн баррелей в сутки. Кроме этого нефтяные цены поддержали данные о снижение запасов нефти в США на 6,64 млн баррелей.

При этом прогнозы на 2021 год ОПЕК и Мирового энергетического агентства (МЭА) оказались весьма сдержанными. Обе организации ухудшили ожидания по росту спроса на нефть на 100 тыс. баррелей в сутки, ОПЕК - до 5,8 млн баррелей, а МЭА - до 5,4 млн баррелей в сутки. По мнению авторов прогнозов, в среднем ежедневный спрос на нефть в 2021 году составит 96,05 млн баррелей и 96,4 млн баррелей соответственно. В обоих случаях потребление нефти в 2021 году не вернется на докризисный уровень (около 100 млн баррелей в сутки).