Цены на муку поддержат субсидиями уже с марта

Минсельхоз до 20 февраля планирует направить в регионы средства на компенсацию части затрат мукомолов на покупку пшеницы - с марта предприятия уже смогут ими воспользоваться, рассказала заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова на конференции "Где маржа".

Она напомнила, что эта мера поддержки появилась в 2021 году и была вызвана подорожанием зерна. Правительство выделило на эти цели 2,9 млрд рублей. Это позволит сдержать цены на муку. За счет субсидии можно компенсировать половину стоимости зерна между текущей и среднемесячной ценой за последние три года. При этом мукомолы должны выполнить условие - не повышать цену на муку на тот период, когда получена субсидия.

Вторая новая мера поддержки - для хлебопеков. Производителям будет направлено 1,8 млрд рублей на компенсацию части затрат на покупку муки - 2 тыс. рублей на тонну продукции. Это позволит стабилизировать цены на хлеб. Производители хлебобулочных изделий, получившие поддержку, должны будут также сохранить цены на свою продукцию.

Елена Фастова рассказала, что всего на поддержку АПК в этом году предусмотрено 287 млрд рублей. Это ниже, чем в 2020 году (308,8 млрд рублей) из-за общего сокращения расходов по всем отраслям на фоне коронавируса.

"Основной акцент сделан на стимулировании инвестиций и на развитии импортозамещения", - сообщила замминистра.

Так, будет увеличена сумма на льготные короткие кредиты - с 61 до 81 млрд рублей. В этом году добавлены новые направления, на что можно потратить льготный кредит - на закупку свеклы переработчиками, зерна и шрота для производства кормов и комбикормов, также закупку зерна и муки для макаронной промышленности, маркировку молочной продукции и многое другое.

Также с этого года расширена поддержка экспорта. Так, если раньше государство субсидировало транспортные расходы до границы, теперь - до пункта назначения продукции. Субсидии можно получить на железнодорожные, морские, автоперевозки.

Сейчас готовятся изменения, предполагающие пролонгацию инвестиционных кредитов предприятиям, пострадавшим от африканской чумы, сообщила Елена Фастова. В прошлом году убытки производителей от АЧС составили 6 млрд рублей. Также намерен минсельхоз пролонгировать кредиты на глубокую переработку зерна.