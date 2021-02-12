Через портал госуслуг можно будет записаться на прием в платные клиники

Пользователи портала госуслуг смогут записываться на прием не только в государственные, но и в частные медорганизации, сообщили "РГ" в Минздраве.

Президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности принял решение о подключении к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ИГИСЗ) программных обеспечений ONDOC и "Маркетплейс ДокДок" (принадлежит компании "Сберздоровье").

Информация о предоставленной медицинской помощи как в государственных, так и в частных клиниках, будет храниться на портале госуслуг. Граждане смогут сами предоставлять ее любому лечащему врачу.

Подробности читайте в ближайшем номере "РГ".