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12.02.2021 03:00
Рубрика: Общество

Через портал госуслуг можно будет записаться на прием в платные клиники

Текст: Елена Манукиян
Пользователи портала госуслуг смогут записываться на прием не только в государственные, но и в частные медорганизации, сообщили "РГ" в Минздраве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности принял решение о подключении к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ИГИСЗ) программных обеспечений ONDOC и "Маркетплейс ДокДок" (принадлежит компании "Сберздоровье").

Фото: Сергей Михеев/РГ
Поликлиники смогут отказаться от бумажных медкарт

Информация о предоставленной медицинской помощи как в государственных, так и в частных клиниках, будет храниться на портале госуслуг. Граждане смогут сами предоставлять ее любому лечащему врачу.

Подробности читайте в ближайшем номере "РГ".

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