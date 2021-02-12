Число жертв пожара в ковидной больнице Бухареста выросло до 20

В румынской столице продолжает расти число жертв пожара, который произошел несколько дней назад в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Матея Балша в румынской столице, где лечатся пациенты с коронавирусом. По последним данным, эта цифра выросла до 20, передает ТАСС.

Напомним, возгорание произошло 29 января. Пламя охватило первый этаж одного из корпусов медучреждения. В здании находились 102 человека и большую часть из них удалось эвакуировать. 52 пациента сейчас перемещены в другие больницы города.

Причины пожара до сих пор неизвестны, расследование находится на контроле президента страны Клауса Йоханниса.