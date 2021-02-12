Депутат Госдумы оценил поведение Навального на суде по делу о клевете

Напомним, что уголовное дело против блогера возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран ВОВ Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В пятницу мировой суд Бабушкинского района Москвы после исследование доказательств обвинения и допроса Навального, который отказался признать вину, постановил продолжить процесс 16 февраля.
"Оскорбление ветерана Великой Отечественной войны стало яркой характеристикой Навального как случайного в политике человека, а также аморального типа без чести и совести, который замахнулся на героя, которому по большому счету обязан жизнью", - заявил Алексей Журавлев.
"Навальный продемонстрировал, что священная для всех россиян история Великой Отечественной войны, нашего национального подвига - абсолютно чуждая и неприятная для него", - считает депутат. И эта линия поведения, по его оценке, продолжалась и на суде. "Даже еще более недостойно, истерично, выказывая тотальное неуважение и к суду, и к обществу", - добавил глава партии "Родина".
"Поставить на место" Навального, по словам Журавлева, - правильно не только из-за этого дела, но в том числе и по причине его призывов к иностранным правительствам ввести новые санкции против своей же страны. "Сегодня они просят санкций, а завтра попросят Запад ввести в Россию войска НАТО", - сказал Журавлев, имея в виду блогера и его окружение. Так что "им очень повезло, что мы живем в цивилизованном правовом государстве и в гуманном обществе", сделал вывод депутат.
Отвечая на вопрос о влиянии этой некрасивой истории на восприятие Навального в обществе, парламентарий заметил, что его рейтинги - вещь весьма условная. "Он не создает какой-то позитивный контент, популярность которого укрепляла бы его личное влияние, - пояснил Журавлев. - Навальный - банальный хейтер, который манипулирует различной информацией… То есть фактически натаскивает своих сторонников, как собак. Замечу, без всякого уважения к аудитории".
"Так что в данном случае тюремный срок Навального - куда более значительный фактор, нежели его мнимые рейтинги. И многие люди это хорошо понимают, - считает Журавлев. - Поэтому публичные акции в поддержку Навального сами по себе привлекают все меньше народу, организаторам приходится массово привлекать платных провокаторов. Нормальные люди, даже оппозиционно настроенные, Навальному не верят и не поддерживают".
"Важно в рамках закона не дать навальнистам ни единого шанса, блокировать их любую деструктивную деятельность", - призвал парламентарий, пояснив, что они сами вышли из правового поля, а значит, государство должно действовать в их отношении соответственно.
Что касается реакции Запада, то он и впредь будет пытаться и дальше разыгрывать "карту Навального", осуществляя давление на Россию - как политическое, так и санкционное и информационное, прогнозирует Журавлев. "Вплоть до прямого вмешательства и попыток сорвать предстоящие выборы в Госдуму с помощью провокаций и фейков", - добавил он.
"Любые санкции мы переживем. Если же вновь иностранные дипломаты станут оказывать давление на суд и российское общественное мнение, то у российской стороны есть рычаги воздействия - последуют вслед за своими коллегами, покинувшими нашу страну, - уверен Журавлев. - Время компромиссов прошло".