Депутат Госдумы оценил поведение Навального на суде по делу о клевете

Блогер Алексей Навальный вышел из правового поля, а значит и государство получило полное право действовать в его отношении соответственно. Об этом "РГ" заявил депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев, комментируя продолжение судебного разбирательства по делу о клевете Навального на ветерана Великой Отечественной войны. По оценке Журавлева, на суде бывший "берлинский пациент" продолжил взятую им ранее на вооружение аморальную линию поведения.

Напомним, что уголовное дело против блогера возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран ВОВ Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В пятницу мировой суд Бабушкинского района Москвы после исследование доказательств обвинения и допроса Навального, который отказался признать вину, постановил продолжить процесс 16 февраля.

"Оскорбление ветерана Великой Отечественной войны стало яркой характеристикой Навального как случайного в политике человека, а также аморального типа без чести и совести, который замахнулся на героя, которому по большому счету обязан жизнью", - заявил Алексей Журавлев.

"Навальный продемонстрировал, что священная для всех россиян история Великой Отечественной войны, нашего национального подвига - абсолютно чуждая и неприятная для него", - считает депутат. И эта линия поведения, по его оценке, продолжалась и на суде. "Даже еще более недостойно, истерично, выказывая тотальное неуважение и к суду, и к обществу", - добавил глава партии "Родина".

"Поставить на место" Навального, по словам Журавлева, - правильно не только из-за этого дела, но в том числе и по причине его призывов к иностранным правительствам ввести новые санкции против своей же страны. "Сегодня они просят санкций, а завтра попросят Запад ввести в Россию войска НАТО", - сказал Журавлев, имея в виду блогера и его окружение. Так что "им очень повезло, что мы живем в цивилизованном правовом государстве и в гуманном обществе", сделал вывод депутат.

Отвечая на вопрос о влиянии этой некрасивой истории на восприятие Навального в обществе, парламентарий заметил, что его рейтинги - вещь весьма условная. "Он не создает какой-то позитивный контент, популярность которого укрепляла бы его личное влияние, - пояснил Журавлев. - Навальный - банальный хейтер, который манипулирует различной информацией… То есть фактически натаскивает своих сторонников, как собак. Замечу, без всякого уважения к аудитории".

"Так что в данном случае тюремный срок Навального - куда более значительный фактор, нежели его мнимые рейтинги. И многие люди это хорошо понимают, - считает Журавлев. - Поэтому публичные акции в поддержку Навального сами по себе привлекают все меньше народу, организаторам приходится массово привлекать платных провокаторов. Нормальные люди, даже оппозиционно настроенные, Навальному не верят и не поддерживают".

"Важно в рамках закона не дать навальнистам ни единого шанса, блокировать их любую деструктивную деятельность", - призвал парламентарий, пояснив, что они сами вышли из правового поля, а значит, государство должно действовать в их отношении соответственно.

Что касается реакции Запада, то он и впредь будет пытаться и дальше разыгрывать "карту Навального", осуществляя давление на Россию - как политическое, так и санкционное и информационное, прогнозирует Журавлев. "Вплоть до прямого вмешательства и попыток сорвать предстоящие выборы в Госдуму с помощью провокаций и фейков", - добавил он.

"Любые санкции мы переживем. Если же вновь иностранные дипломаты станут оказывать давление на суд и российское общественное мнение, то у российской стороны есть рычаги воздействия - последуют вслед за своими коллегами, покинувшими нашу страну, - уверен Журавлев. - Время компромиссов прошло".