Названы десять самых романтичных сериалов

Сейчас самое время открыть для себя такой сериальный жанр, как дорама. Не все знают, что в России вещает телеканал, который так и называется "Дорама", и он представляет южно-корейские, японские и другие азиатские сериалы. Равных этим сериалам в плане романтики практически нет. Все потому, что дорамы не скатываются в жанр мыльной оперы, который все хорошо знают по сериалам индийским, турецким, бразильским и так далее. Дорамы удерживают планку хорошей качественной мелодрамы. Специально для "РГ" подготовлен текст о лучших романтических сериалах по версии телеканала "Дорама". Некоторые из них идут на канале сейчас. Другие можно легально смотреть в Сети.

1. "Силачка До Бон-сун"

Героиня этой комедии 2017 года - До Бон-сун с виду - милая и скромная девушка. Но у нее есть тайна: она наделена огромной физической силой и может сломать предмет, просто прикоснувшись к нему. Благодаря этой сверхспособности она получает работу телохранителя богатого бизнесмена, чудаковатого и взбалмошного. Но сердце ее принадлежит другому: молодому педантичному полицейскому. Ради него Бон-сун стремится быть идеальной леди, хрупкой и элегантной. Но вот незадача: жизнь постоянно подбрасывает ей испытания, в которых без суперсилы не обойтись!

Сериал можно смотреть на телеканале "Дорама" в 13 февраля в 18.15, 14 февраля в 8:15.

2. "Идеальная парочка"

Также комедия. Снята еще в 2011 году, но популярна до сих пор. Когда-то Гун Э-чжон была солисткой популярной поп-группы и купалась в лучах славы. Громкий скандал положил конец ее карьере, и теперь ей приходится перебиваться случайными заработками и участвовать в дешевых шоу. Однажды она встречает суперпопулярного актера Доко Джина. Он страдает звездной болезнью и ведет себя с Гун Э-чжон заносчиво и высокомерно. Но все меняется, когда герою делают операцию на сердце. Он чувствует, что его непреодолимо тянет к этой девушке!

3. "Таинственный сад"

Мелодрама 2010 года. Киль Ра-им рано потеряла родителей, и ей пришлось научиться быть сильной, чтобы выжить. Повзрослев, она осваивает сложную профессию каскадера. Однажды судьба сталкивает ее с успешным бизнесменом Ким Джу-воном. У них нет ничего общего, они из разных миров и при каждой встрече ругаются и спорят. Их отношения еще больше осложняются, когда судьба играет с ними злую шутку, поменяв их телами!

Сериал можно смотреть на телеканале "Дорама" 13 февраля в 12.00, 14 февраля в 18:55.

4. "Моя венера"

Южно-корейская романтическая комедия 2015 года. В школе Кан Джу-ын была королевой красоты, ее так и называли: "Венера из Тэгу". Из-за проблем и переживаний она набрала пару десятков лишних килограм. Она успешный адвокат, но никто не воспринимает ее как женщину. В своем желании похудеть и вернуть былую красоту Кан Джу-ын пробует и диеты, и таблетки, но все безрезультатно. По счастливому стечению обстоятельств она встречает известного фитнес-тренера Джона Кима. Правда, Джон Ким и не подозревает, что кардиотренировки заставят бешено биться не только ее, но и его сердце.

5. "Невеста речного бога"

Сериал-фэнтези 2017-го года. По обычаю древних богов, чтобы вступить на небесный трон, претендент сначала должен пройти испытания на Земле и доказать, что он достоин этой великой чести. Красавец Ха Бэк отправляется на Землю, чтобы вернуться обратно небесным правителем. Однако его появление на Земле было далеко не божественным. Он буквально свалился с неба на девушку по имени Со-а и сбежал, прихватив ее медицинский халат.

В мире людей есть род, который поклялся служить богам. Со-а как раз принадлежит к этой семье. Но по профессии она психиатр, поэтому скептически относится к рассказам о богах, призраках и прочих сомнительных явлениях. Для Со-а упавший с неба бог - всего лишь очередной пациент. А для Ха Бэка она последняя надежда вернуться домой.

6. "Сыр в мышеловке"

Героиня этой комедии 2017 года - Хан-соль - студентка одного из самых престижных университетов страны. Ее сокурсники по большей части заносчивые детки богачей. Сама она из небогатой семьи. Однажды девушка знакомится с Ю Джоном. Он красив, популярен, сказочно богат, и в отличие от остальных, относится к Хан-соль с теплотой и вниманием. Но Хан-соль подозревает, что он - неискренен.

7. "Хочу романтики"

Романтическая комедия 2011 года о жизни трех подруг в большом городе. Им около тридцати, и каждая из них мечтает быть счастливой. Одна давно живет со своим молодым человеком, другая меняет мужчин, как перчатки, а третья готовится выйти замуж за надежного, порядочного человека. Однако жизнь вносит свои коррективы в их будущее. Долгая жизнь с одним партнером становится привычкой, не приносящей счастья. Оказывается, что калейдоскоп мужчин никак не помогает избавиться от серьезных чувств к человеку, который давно предпочел другую. А принципиальность и кажущаяся порядочность жениха не гарантирует, что он не бросит невесту у алтаря.

Сериал можно смотреть на телеканале "Дорама" 13 февраля в 7.05, 14 февраля, в 00:00.

8. "История, которую стоит прочесть в день, когда влюбишься"

Когда-то героиня этого японского сериала 31-летняя Харуми Дзюнко провалила экзамены в престижный университет, с престижной работой тоже не сложилось. Девушка - учитель на подготовительных курсах для старшеклассников. Она считает себя полной неудачницей, даже потенциальные "женихи" с сайта знакомств дают ей от ворот поворот. Но однажды в ее жизни появляются целых три поклонника: красавец Якумо Масаси, ученик Юри Кёхэй и бывший одноклассник Ямасита Кадзума. Кого же из них она выберет?

9. "Чикагская печатная машинка"

Молодой успешный писатель Хан Си-джу - герой мелодрамы 2017 года - приезжает на презентацию своей книги в Чикаго. В кафе герой случайно замечает старую печатную машинку, которая почему-то кажется ему знакомой. Он покупает ее. По стечению обстоятельств посылку доставляет самая преданная поклонница Хана. Печатная машинка оказывается артефактом для связи с прошлым, и герою удается вспомнить свою прошлую жизнь - он был писателем во времена японской оккупации. Теперь Хан пытается узнать что-то о судьбе своих друзей-писателей из далеких 1930-х. Выясняется, что один из них в нынешнем воплощении подрабатывает "литературным рабом", а второй - главный антифанат Хана. Но смогла ли переродиться девушка, которую Хан любил в прошлой жизни?

10. "Повелитель солнца"

Фэнтези 2013-го года. Тэ Гон-силь очень хочет жить обычный жизнью, но это дается ей непросто: у нее особый дар, она видит духов. Призраки не только одолевают ее просьбами, но и норовят вселиться в её тело, стоит ей уснуть. Встретив высокомерного красавца Чу Чжу-вона, она понимает, что в его присутствии призраки не имеют над ней власти. Чу Чжу-вон - меркантильный бизнесмен, которого интересует только собственная выгода. К чему приведет случайная встреча циничного дельца и измученной девушки?