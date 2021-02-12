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12.02.2021 09:59
Рубрика: Общество

Десятиклассникам разрешат сдавать ЕГЭ в 2021 году

Текст: Ксения Колесникова
Начальник управления Рособрнадзора Игорь Круглинский ответил на самые частые вопросы выпускников и родителей о ЕГЭ и ОГЭ. Одна из важных новостей - в этом году 10-классникам разрешат сдавать ЕГЭ (а в прошлом году из-за пандемии такая возможность для них была закрыта).

- Могут ли в этом году сдавать ЕГЭ обучающиеся 10 классов?

Фото: iStock
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах

- Согласно проекту нормативно правового акта об особенностях ГИА в 2021 году, обучающиеся 10 классов, которые в установленном порядке завершили в этом учебном году освоение отдельных предметов учебного плана среднего общего образования, подали до 1 февраля 2021 года соответствующие заявления и допущены педагогическим советом до сдачи экзаменов, вправе в 2021 году принять участие в ЕГЭ по данным учебным предметам.

- В какие сроки будут сдавать ЕГЭ выпускники прошлых лет?

- Выпускники прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в те же дни, что и выпускники текущего года, - в основные дни основного периода. Резервные дни предусмотрены в расписании для тех, у кого экзамены по предметам совпали в один день, и для тех, кто пропустил экзамен в основной день по болезни или иной уважительной причине.

- Если участник будет сдавать профильную математику и не преодолеет минимальный порог, выдадут ли ему аттестат? Нужно ли в этом случае пересдавать экзамен?

- Аттестат будет выдан. Профильную математику в этом году участники сдают только, если ее результат нужен для поступления в вуз. Если результаты ЕГЭ по профильной математике ниже установленного порога, экзамен не пересдается, так как в этом году данный предмет является предметом по выбору. Пересдача возможна только в следующем году.

- Выпускникам, которые планируют поступать в вуз и будут сдавать ЕГЭ по русскому языку, вообще не нужно сдавать экзамен по математике или они сдают ГВЭ по математике?

- Если выпускник хочет поступать в вуз и будет сдавать ЕГЭ, то экзамен по математике для получения аттестата ни в какой форме ему сдавать не надо.

- Можно ли изменить форму сдачи экзамена с ЕГЭ на ГВЭ и наоборот? Как это сделать?

- Такая возможность будет предусмотрена в нормативном правовом акте, регламентирующим особенности проведения экзаменов в 2021 году. На данный момент это проект приказа. Он еще не утвержден. Изменение формы прохождения ГИА носит заявительный характер. Решение принимает региональная государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Предполагается, что заявления с указанием измененной формы ГИА могут подаваться в ГЭК не позднее, чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.

- Как будут проходить контрольные работы по предметам по выбору для выпускников 9 классов?

- Контрольные работы для девятиклассников по предметам по выбору будут проводиться в школах по месту их обучения. Проверка работ будет осуществляться учителями школы. Обучающийся самостоятельно будет выбирать предмет по выбору, по которому будет писать контрольную работу, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Опубликовано новое расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год

- Будет ли в контрольных работах для 9 классов практическая часть, например по информатике или химии?

- Задания контрольных работ будут составлены по утвержденным спецификациям КИМ ОГЭ 2021 года в соответствии с опубликованными демоверсиями и открытым банком заданий ОГЭ, которые предполагают в том числе выполнение практических заданий по отдельным предметам. Региональные органы управления образованием будут вправе самостоятельно ограничить число выполняемых заданий.

- Будут ли объявленные изменения действовать постоянно или только в 2021 году?

- Все разрабатываемые в настоящее время нормативные правовые документы об изменении порядка ГИА будут действительны только на 2021 год.

Справка "РГ"

Ранее Рособрнадзор опубликовал проект нового расписания ЕГЭ и Государственного выпускного экзамена. Планируется, что основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля (основные дни - с 31 мая по 25 июня, резерв - с 28 июня по 2 июля). Дополнительный период ЕГЭ - с 12 по 17 июля (основные дни - с 12 по 14 июля, резерв - 17 июля).

Основной период ГВЭ - с 25 мая по 10 июня (основные дни -25 и 28 мая, резерв - 8 и 10 июня). Дополнительный период ГВЭ -13 и 17 июля (резервов нет). Сентябрьский период ГВЭ - с 3 по 17 сентября (основные дни - 3 и 6 сентября, резерв -13 и 17 сентября).

Общество Образование ЕГЭ в России РГ-Видео

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