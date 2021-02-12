Для кого отмечается юбилей Нижнего Новгорода

Филиал "Российской газеты" в Нижнем Новгороде вот уже почти год регулярно проводит заседания "Клуба 800" - площадки, на которой эксперты, специалисты, общественники, чиновники обсуждают различные аспекты подготовки города к празднованию юбилея.

Заседания транслируются в прямом эфире на официальной странице филиала в социальной сети и зачастую вызывают неподдельный интерес у зрителей.

Все участники сходятся на том, что 800-летие - отличный повод устроить праздник всему городу и каждому нижегородцу, создать соответствующее приподнятое настроение.

Не раз на заседаниях Клуба участники вспоминали, с какой опаской нижегородцы ждали наплыва иностранных болельщиков на игры футбольного мирового чемпионата в июле 2018 года. А в результате тот месяц стал, пожалуй, самым праздничным за последние лет 20. И как ни странно, атмосферу создали гости - болельщики из Англии, Хорватии, Аргентины, Швеции. С флагами, в футболках своих национальных сборных, они растекались по городу, улыбались, пели свои песни, скандировали кричалки. Глядя на них, нижегородцы улыбались, присоединялись к колоннам, шедшим по Покровке, главной улице города, пытались петь их песни… Гости приехали на праздник и сделали город поистине праздничным.

Бывший мэр города юрист Дмитрий Бедняков как-то шутливо предложил пригласить болельщиков из Швеции, чтобы гарантировать всем хорошее настроение.

Праздник - это не красный день календаря. Красный день календаря - это выходной. А праздник - это состояние души. Даже в советское время принудительные посещения демонстраций 1 Мая и 7 ноября, наши люди превращали из обязаловки в личный праздник. Получится ли сделать 800-летие Нижнего Новгорода праздником для всех?

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин считает, что обязательно получится. Причем не только для горожан, но и для жителей всей области и даже для тех, кто по каким-то причинам город покинул, но продолжает считать себя нижегородцем.

- Думаю, начинать готовиться к юбилею по-хорошему нужно было лет 20 назад. Мы, к сожалению, упустили это время. Хотя сейчас делается много и на городском, и на областном, и на федеральном уровне. Можно утвердительно сказать, что город будет готов, хотя понятно, что за два-три года невозможно сделать столько, сколько можно сделать за два десятка лет, - констатирует глава областного парламента.

Евгений Люлин уверен, что юбилей - это возможность заново открыть город для самого себя. "Мы достаточно редко обращаемся к осмыслению истории, значимости величия нашего города. Надо максимально использовать повод для узнавания и определения места Нижнего Новгорода в России", - говорит он, выделяя то, что ментальная сторона юбилея не менее важна, чем материальная.

Материально город готовится основательно. Транспортная развязка в Сормове, преображающиеся общественные пространства, реконструированные архитектурные и ландшафтные объекты, новая школа - все это останется в городе и, вероятно, сделает жизнь горожан чуть комфортнее. Но главное предназначение праздника, похоже не в этом. Ведь мало кто вспоминает подарки, сделанные на день рождения, большинство помнят, как проходил сам праздник: какие слова говорили, какие песни пели, что неизвестного узнали, с кем познакомились. Все это невозможно выразить цифрами произведенных затрат.

А вот с нематериальной подготовкой, кажется, не все гладко. Нематериальное наследие юбилея, как это понимают практически все эксперты "Клуба 800", - это вовлечение как можно большего количества горожан в различные активности, поддержка их начинаний и даже просто локальных мероприятий, позволяющих создать праздничное настроение жителям отдельного дома, компании, профессионального или досугового объединения.

Такие инициативы, конечно, есть. На официальном портале 800-летия Нижнего Новгорода "Нижний800" к данному моменту зарегистрированы 331 проект и 244 идеи. Итого 575 предложений. Из них 161 относится к событийной программе. Разница в том, что проект - это проработанная идея и на его реализацию может быть выделен грант. А идея, если получит одобрение экспертного совета, может превратиться в проект, на реализацию которого может быть выделен грант.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Понятно, что деньги, скорее всего, выделят на проекты, рассчитанные на массовость. Но как быть тем, кто не претендует на деньги юбилейного бюджета, а готов вложить свои средства и фантазию в организацию праздничных, хотя и не столь массовых, мероприятий? Как сказал на заседании "Клуба 800" социолог Сергей Борисов, сейчас очень не хватает не "нам сделают", а "мы сделаем".

- Коронавирус наложил отпечаток на процесс подготовки и проведения 800-летия родного города. Возможно, к сожалению, он же ограничит возможности массовых гуляний на площади Минина и Пожарского и в других привычных местах, - говорит Юлия Салова, генеральный директор ООО "МЕДИС". - Но их можно заменить, например, на проверенные временем "Праздники двора", которые в начале 2000-х ни были эффективны и востребованы. Мамы с маленькими детьми, бабушки и дедушки, инвалиды выйдут во двор, выглянут в окна, а там - музыка, песни, веселье. Такой формат вполне обеспечит эпидемиологическую безопасность и отсутствие новых заражений.

Трудно с этим не согласиться. Праздник должен рождать чувство сопричастности. Тем более в юбилей родного города. Родного и для тебя, и для соседа, и для всех нижегородцев.