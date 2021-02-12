Курс американской валюты превысил 74 рубля за доллар. Курс евро достиг отметки 90 рублей за единицу европейской валюты. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Доллар с начала торгов прибавил 0,78% и вырос до 74,3825 рубля за единицу американской валюты (по состоянию на 13.00 по мск). Максимум, отмеченный в ходе торгов, - 74,4 рубля за доллар. На этой отметке доллар в последний раз был в понедельник 8 февраля.

Курс евро поднялся на 0,5% - до 90 рублей за единицу европейской валюты - максимум, зафиксированный в ходе торгов, составил 90, 025 рублей за один евро. В последней раз на этой отметке он находился 4 февраля. По состоянию на 13.00 по мск курс евро - 89, 945 рубля.