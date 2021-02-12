Кустурица: 80 процентов сербов верят русским и в эффективность "Спутника V"

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". "Я уже сделал первый укол, следующий - 17 февраля", - цитируются слова мастера на Telegram-канале Россотрудничества.

Популярный деятель культуры обратил внимание на то, что сербы доверяют именно российской вакцине. "Белградская элита, которая близка Западу, верит в Pfizer и Moderna, но я думаю, что 80 процентов сербов верят русским и верят в эффективность "Спутника V", - указал он. - Они считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии. Эта вакцина для нас самая важная".

Напомним, что Эмир Кустурица является советником сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика. Признанный мастер делился с корреспондентом "Российской газеты" своими оценками перспектив развития отношений с Россией, которые, по словам Кустурицы, он неоднократно обсуждал и с сербским лидером из БиГ.

"Хочу отметить, что Милорад Додик сделал правильный выбор, предпочтя Западу развитие партнерских отношений с единственным историческим союзником сербов - Россией", - отмечал он, добавляя, "сербы иногда, как младшие братья, обижаются, что русские нам мало помогают, забывая, что России необходимо защищать свыше 60 тысяч километров государственной границы". Он также высказывал позицию, согласно которой Сербии и всем сербам необходимо понять, что проблемой является не то, что кто-то теперь не защищает наши границы, а то, что на протяжении долгого времени мы имели элиту, которая была коррумпирована Западом.

"Думаю, настал момент, когда Сербии необходимо отречься от Иосипа Броза Тито (бывшего югославского лидера), - констатировал Эмир Кустурица. - В этом есть смысл. Поскольку тот, лавируя между Черчиллем и Сталиным, выбрал первого. Сегодня Россия имеет значительные сырьевые запасы, развитую экономическую систему. Когда вы приезжаете в Москву, то видите не только оригинальный российский город, но и большой европейский центр. Нельзя победить Евразию, нельзя даже пытаться с ней воевать. Пытаться воевать с Россией означает воевать с Евразией. Резюмирую - Сербия должна однозначно определиться и окончательно встать на сторону Евразии, поскольку там находится будущее Европы. Европа без России будет старым музеем, где останутся только пожилые люди".