Фестиваль черного кино в Канаде покажет посвященные расизму фильмы

В Торонто - столице англоязычной канадской провинции Онтарио - проходит Фестиваль черного кино TBFF. На нем будет показано 154 фильма из 30 стран мира - втрое больше, чем показал в сентябре Международный кинофестиваль в Торонто (бывший "Фестиваль фестивалей").

Такого рода киноакции стали ответом на возникновение общественного движения Black Lives Matter, протестующего против остатков расизма в мире и активизировавшегося после нашумевшего убийства чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе в мае 2020 года. Фестиваль этого года в Торонто представил документальные и игровые фильмы, посвященные темам жестокости полиции и введенного в закон бытового расизма, а также истории, рассказанные с точки зрения чернокожих героев. Здесь надеются открыть для американского зрителя кинематографии таких регионов, как Намибия или Гаити.

Как рассказала журналистам директор TBFF Фабьен Колас, ее организация проводит в год девять фестивалей черного кино - в Монреале, Галифаксе, Нью-Йорке, Лас-Вегасе, в Бразилии, на Гаити... В связи с условиями пандемии, все нынешние фестивали проходят онлайн, и в этом есть свои преимущества: например, Монреальский фестиваль собрал в сентябре 2020 года до трехсот тысяч посетителей - намного больше, чем мог бы собрать обычный формат кинофорума. Фестиваль Haïti en Follie привлек внимание более миллиона человек!

Фабьен Колас приехала в Канаду с Гаити, где была популярной актрисой (ее звали местной Холи Берри), с надеждой покорить Америку. Но, как она утверждает, цвет кожи и акцент не позволили ей пробиться в канадскую кинотелеиндустрию. Она хотела показать в Канаде гаитянские фильмы, чтобы люди открыли новую для них культуру, но их не взял ни один канадский фестиваль. Тогда она и создала свой фонд, чтобы навести мосты между искусством канадским и гаитянским, "белым" и "черным".

Активизация "черного" искусства, которая делает его участие в мировой культуре все более заметным, - явление, безусловно, своевременное и позитивное. Но это, вероятно, лишь переходный, "ознакомительный" этап, за которым естественно должна последовать более глубокая интеграция разных национальных и расовых культур в единый процесс глобализации. Наблюдатели отмечают и возможные опасности на этом пути, которые уже заметны и в быту и в культуре - опасности своего рода "расизма навыворот", когда политкорректное "равновесие" начинает жестко диктовать свои условия и подавлять художественную целесообразность. Курьезные примеры последнего времени наподобие травли белых оперных певцов, загримированных под эфиопку Аиду или мавра Отелло, а также явления чернокожей Русалочки в новейшем фильме - тому пример.