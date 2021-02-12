ФФККР предложила на ЧМ использовать музыку Чайковского на награждениях

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предложила вместо национального гимна использовать музыку Петра Чайковского на церемониях награждения на чемпионате мира. Об этом сообщил президент организации Александр Горшков.

В качестве музыкального сопровождения во время награждения спортсменов будет звучать фрагмент из концерта №1 Чайковского.

"Федерация фигурного катания на коньках России, проконсультировавшись с нашими ведущими специалистами Еленой Чайковской, Татьяной Тарасовой, Тамарой Москвиной, Алексеем Мишиным, согласилась с идеей использования в качестве замены гимна на награждении наших фигуристов на чемпионате мира первого концерта Чайковского", - сказал Горшков РИА Новости.

Он добавил, что эта инициатива уже передана в Международный союз конькобежцев.

Также Горшков рассказал, что сборная России выступит на чемпионате мира по фигурному катанию, который пройдет 22-28 марта в Стокгольме, под названием FSFR. Причина тому - решение Спортивного арбитражного суда, согласно которому россияне в течение двух лет не могут выступать под национальными флагом и гимном.